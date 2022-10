Entornointeligente.com /

De entre lo justo y lo injusto. Asina asín ansí así, sí, de entre lo justo y lo injusto, en la contradictoria jurisprudencia forense del Derecho Romano abismal, en el contradictorio justo medio maleoiano profundo de Maleo 2001, endenantes, en que ha de surgir algo que no es lo justo y que no es lo injusto, eso es lo planteado, endespués, seiscientos años antes de Cristo, por Heráclito Buda, Laozi, Sun Tzu, Pitágoras, Sócrates, Platón, aun y aún Aristóteles en su Moral del exceso y del defecto, que no en su Lógica, en que desarrolla solo y sólo, el tercio excluso y su principio excluyente, que el imperio gringo go home le ha sacado la puta punta hasta los dientes, y, tantos otros que se encluecaron en Aristóteles, que mi efímera y raquítica memoria no los alcanza. Agora ahora hogaño, todo lo borroso difuso caliginoso del mundo ha de surgir en la sombría penumbra whitmaniana de Walt Whitman del yin yang del tao de Laozi. En el contradictorio camino medio ecléctico sincrético budaiano de entre el ser y no ser de Buda. En la tensiva armonía simultánea contradictoria heraclitoiana de entre el ser y no ser de Heráclito. En la slash diagonal contrarrecíproca ad absurdum socrática optimalidad ortogonal pitagórica del cuadrángulo rectángulo de Pitágoras de entre el teorema directo y el teorema indirecto, de entre la verdad y la falsedad de Sócrates. Ahí, en la slash diagonal contrarrecíproca ad absurdum en donde Sócrates se pegaba a los sofistas escuálidos entonces, ahí en el contradictorio medio maleoiano profundo de entre el ser y no ser de Maleo 2001. Ahí, ha de haber un equilibrio dinámico dialéctico difuso dialógico diplomático diabético, desconocido por muchos, de entre lo justo y lo injusto.

Con digresión y sin digresión, de entre lo justo y lo injusto, ahí, ha de haber un equilibrio dinámico dialéctico difuso dialógico diplomático diabético, de entre el díptico del Libertador Simón Bolívar, de entre natura y persona, que fuera a lo que el Libertador Simón Bolívar redujera a díptico el hexámetro de Quintiliano, de estudio obligatorio en las escuelas de Derecho de las universidades del mundo. El hexámetro de Quintiliano: Tiempo, persona, hecho lugar, manera, medio, motivo. Y, que el Libertador redujera, a natura y persona, que legara, el 28 de octubre de 1828, al Mariscal Sucre: «Tome usted como base de sus operaciones, el impulso irresistible inspirativo de entre la naturaleza de las cosas y el interés instantáneo.» El díptico natura y persona del Libertador Simón Bolívar contra el hexámetro de Quintiliano, tanto como decir de entre la definición de la jurisprudencia forense romana abismal de los Romanos de entre lo justo y lo injusto.

Con divagancia y sin divagancia, de entre lo justo y lo injusto, y, a mas y a mas, se ha de expresar que, si de manera deliberada, ha de situarse en lo justo o ha de situarse en lo injusto, es decir, decir lo justo o lo injusto, es situarse en los extremos, como decir ser o no ser hamletiano, que derrumbara Luis Alberto Machado, al sustituir la «O» extrema exclusiva aristotélica shakespeareiana hamletiana por la «I» incluyente inclusiva luisalbertomachadoiana de entre lo concreto y lo abstracto. Y, hasta agora ahora hogaño, ser o no ser, inventamos o erramos, esa ha sido la posición de la mayoría delos políticos del mundo, el que más y el que menos, se colocan en el extremo, como lo hiciera George W Bush, el 11 de septiembre de 2001, y, el derrumbe de las Torres Gemelas Neoyorquinas, y, la famosa expresión oprobiosa repugnante, del, de él: «O estás conmigo o estás con mi enemigo» Asina, en similaricadencia tautológica repetitiva paradigmática platónica de, o lo justo o lo injusto. Y, que, endespués, Luis Alberto Machado rompiera con su famosa «Y» inclusiva de lo justo y lo injusto, y, al través y en de por medio el contradictorio medio maleoiano profundo de Maleo 2001 en la perogrullada primera vez de Perogrullo de equilibrio dinámico dialéctico difuso dialógico diplomático diabético de entre los justo y lo injusto. Y, que la mayoría de los políticos del mundo no han sabido ingurgitar y se limitan a lo fácil laxo oprobioso de George W Bush con que, endespués, vinieran la invasiones los asedios bloqueos cercos, y, las medidas coercitivas criminales unilaterales del imperio gringo go home, medidas disfrazadas de sanciones, de lo cual el pueblo de Venezuela tiene experiencia histórica de haberlas vencidos pero que el yanqui no ceja en sus intenciones de apoderarse de los recursos y de los activos de todos los venezolanos de ese inhumano discurso georgebushiano del, de él, estás conmigo o estás con mi enemigo, contrario a lo de Luis Alberto Machado, de lo concreto y de lo abstracto del ser y no ser, tanto como mentar a lo jurisprudencial forense romanoiano borroso, de lo justo y de lo injusto.

Con concordancia y sin concordancia, de entre lo justo y lo injusto. Agora ahora hogaño, esta pandora perola perorata paraulata llanera cojedeña cantarina de entre nube con agua y nube sin agua, el día del cumple del manco de Lepanto y del renco de San Carlos, el 29 de septiembre de 2022 de la página web de La iguana TV https://www.laiguana.tv/articulos/1084778-putin-orden-mundial-justo/ : «Putin: «Un orden mundial más justo se está formando ante nuestros ojos» El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este jueves durante una reunión virtual con los jefes de los servicios de inteligencia de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) que actualmente se está formando un mundo más justo. «Un orden mundial más justo se está formando ante nuestros ojos», aseveró el mandatario ruso. También indicó que en las condiciones actuales se exacerban antiguos conflictos y surgen nuevos desafíos. En este contexto, «la hegemonía unipolar» de Occidente se está destruyendo, agregó. «La hegemonía unipolar se derrumba inexorablemente. Esta es una realidad objetiva que Occidente se niega rotundamente a aceptar», señaló el mandatario. Asimismo, Putin denunció que Occidente está dispuesto a convertir a cualquier país en un epicentro de crisis. «Nuestros adversarios geopolíticos, nuestros oponentes […] están dispuestos a poner en peligro a cualquiera, a cualquier persona, a cualquier país, convertirlo en un epicentro de crisis, provocar una revolución de colores y desencadenar un baño de sangre», destacó. Según el presidente ruso, en la situación actual, «la seguridad exterior y la estabilidad interior son condiciones esenciales para el desarrollo económico y social» de los Estados de la CEI. Para luchar contra los desafíos existentes y potenciales, los países del bloque deben actuar de forma coherente y reforzar el apoyo mutuo, concluyó. Esta reunión virtual con Putin se produce en vísperas de un encuentro que celebrarán los jefes de Seguridad e Inteligencia de los países de la CEI en Moscú el 30 de septiembre. En el evento participarán delegaciones de Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Rusia.» Agora ahora hogaño, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este jueves durante una reunión virtual con los jefes de los servicios de inteligencia de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) que actualmente se está formando un mundo más justo. Un orden mundial más justo se está formando ante nuestros ojos». Y, de seguidas, Vladímir Putin, el presidente ruso, expresara que: La hegemonía unipolar de Occidente se está destruyendo, se derrumba inexorablemente. Una realidad objetiva que Occidente se niega rotundamente a aceptar. Occidente está dispuesto a convertir a cualquier país en un epicentro de crisis, provocar una revolución de colores y desencadenar un baño de sangre. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ve desde su óptica de lo justo, a la vista, que actualmente se está formando un mundo más justo, un orden mundial más justo, y, que lo injusto estáse destruyendo. Lo injusto, lo destruyó las Torres Gemelas Neoyorquinas, y, porque y para justificar las invasiones a Venezuela, Irak, Libia, Siria, Afganistán, Yemen. Y tantos otros países. Y ahora agora hogaño, lo de Ucrania y Rusia. A un tilín de la tercera guerra mundial, si ya no ha comenzado. Y, aquí estamos desinformados. Mas y más, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, quédase en las orillas, quédase en los extremos, de lo justo y de lo injusto. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, él, no está percibiendo la profundidad de la contradicción, de entre lo justo y lo injusto. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, no estále viendo las nalgas a don Francisco, no estále viendo el radiante ojo avizor reflexivo de don Pancho de entre las gracias y desgracias del ojo del culo. Y, don Francisco está convocando al presidente de Rusia, Vladímir Putin, a las mesas misas musas, en donde y en que ha de estar la moral jurisprudencial forense romanoiana borrosa profunda de entre lo justo y lo injusto.

Si de entre lo justo y lo injusto, no ha de estar el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en el contradictorio medio maleoiano profundo de Maleo 2001. Entonces sea dicho que entre lo justo y lo injusto, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, no no estále viendo el radiante ojo avizor reflexivo de don Pancho de entre las gracias y desgracias del ojo del culo. Ergo vergo sea dicho que don Francisco está convocando al presidente de Rusia, Vladímir Putin, a las mesas misas musas, en que ha de estar la moral jurisprudencial forense romanoiana borrosa profunda de entre lo justo y lo injusto.

