Entornointeligente.com /

«XOXO» gracias a la tecnología es una de las expresiones más famosas actualmente; sin embargo, ¿conoces de dónde proviene la expresión «XOXO»? ¡Aquí te lo contamos!

La expresión «XOXO» era antiguamente utilizada para finalizar de manera afectuosa e informal alguna carta o nota. Con la llegada de la tecnología, se hizo aún más popular para cerrar una comunicación a través de correos electrónicos, mensajes de texto, chats o redes sociales… incluso, puedes encontrarla en cualquier texto o escrito informal; no obstante, la expresión ha alcanzado gran popularidad por ser citada en todos los episodios de la famosa serie de televisión Gossip Girl (2007-2012).

Su significado no es desconocido, pues la mayoría de la población internauta sabe que «XOXO» -en su idioma originario- es «kisses and hugs», («abrazos y besos» en español); sin embargo, la fuente de origen de estas siglas es poco conocida…

De dónde proviene la expresión «XOXO» – Origen de «X» Siglos atrás, en la Edad Media las personas solían firmar diferentes documentos legales con la letra «X» porque la mayoría de la población no sabía ni leer, ni escribir. La letra representaba la cruz cristiana; entonces, al firmar con esta letra las personas indicaban que «en el nombre de Cristo, esto es verdadero/estoy de acuerdo».

No obstante, la «X» utilizada inicialmente por los estudiosos religiosos para sustituir la palabra «Cristo» no era la letra proveniente del inglés antiguo. Se comenzó a utilizar por la letra griega «Chi-Rho», inicial de la palabra griegaΧΡΙΣΤΟΣ que significa Cristo.

Se cree que finalmente esta letra llegó a representar «besos» porque la gente a menudo besaba la «X» (Cristo) del mismo modo que besaba la Biblia.

De acuerdo al Diccionario Inglés de Oxford, el primer uso de la letra «X» con el significado de «besos» fue en una carta de 1763 escrita por el sacerdote Gilbert White:

«Madame… In the whole it is best that I have been the loser [of a friendly bet], as it would not be safe in all appearances to receive even so much as a pin from your Hands.

I am with many a xxxxxxx and many a Pater noster (Our Father) and Ave Maria (Hail Mary), Gil. White».

Es importante destacar que aún no se sabe con seguridad si el uso de todas estas letras indicaba «besos», pues estudiosos sostienen que pudo hacer referencia a «bendiciones».

Origen de «O» Encontrar el origen de esta letra con significado de «abrazos» ha sido mucho más difícil de explicar e incluso de relacionar con la expresión que se le da en la actualidad junto a la «X».

La teoría más aceptada utilizada para explicar el origen del uso de esta letra para indicar «abrazos» se relaciona con la migración de los judíos a Estados Unidos de América…

Antiguamente, los judíos que llegaban al país norteamericano firmaban con una «O»; similar a la «X» utilizada por los cristianos. Sin embargo, como la «X» significaba Cristo, los judíos que no sabían leer ni escribir preferían firmar documentos con una «O», ya que esta figura cristiana no entraba en las creencias judías.

Teorías menos aceptadas señalan el origen de esta letra con la representación de «abrazos» en el juego del Tic-tac-toe (Tres en línea). Debido a que ya confirmadas las referencias del uso de «X» para indicar «besos», se necesitaba una letra familiar para ser relacionada con otra demostración física, «abrazos».

Continuar leyendo en Culturizando.com

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com