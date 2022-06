De cumbres y restricciones

Entornointeligente.com /

Tienen doble vida, son sicarios del mal,

entre esos tipos y yo algo personal.

Joan Manuel Serrat

Estamos frente a la debacle. No creo que exista mal mayor para una nación que la auto destrucción. ¿Y nosotros que podemos hacer?, cuestionan algunos, mostrándose solidarios. «No está en nuestras manos», responden otros, mientras la violencia devasta la credibilidad y la razón de ser de la sociedad y el concepto de la palabra ciudadanía.

¿Dónde quedaron las garantías y el Estado de Derecho? ¿Qué fue de la responsabilidad de los gobiernos por procurar seguridad e integridad a las personas que los llevaron —o no— al poder?

El mes pasado nos visitó Joan Manuel Serrat. En esta ocasión su viaje me supo agridulce. Venía a despedirse después de más de cincuenta años de palabras de amor , militancia y poesía.

Cómo lo expresó en su concierto, el originario del barrio de Poble-sec en Barcelona, encontró en México un refugio emocional y político. Vetado por Televisión Española en 1968 —propuso cantar en catalán para representar a España en el festival Univisión—, y con una buena parte de sus canciones censuradas y acusadas de violentar «la sensibilidad» franquista, Serrat llegó a nuestro país en 1975 proveniente de una gira en Argentina, Sao Paulo y Chile.

En esos días, en España se juzgaba y ejecutaba a cinco militantes de ETA, acusados de asesinar a varios policías. En entrevistas con la prensa mexicana, el compositor condenó la represión de Franco y aplaudió al presidente Luis Echeverría por desconocer la dictadura y pronunciarse a favor del gobierno de la Segunda República Española en el exilio. Esas declaraciones le valieron la prohibición de retornar a su tierra, pero también la posibilidad de adentrarse en la nuestra, recorrerla en el camión bautizado «La Gordita» y cantar para quienes quisieran escucharlo.

Después de bromear sobre las probabilidades de que la muerte interrumpiera su despedida —finalizará en Barcelona, en diciembre—, el también agrónomo musicalizó la libertad, los horrores de la guerra, el dolor y el hambre de los poemas de Antonio Machado y Miguel Hernández, comprobando la vigencia de sus canciones.

Siempre actuales, sus historias sobre tiranos «de oscuras intenciones» que pasan por encima de niños, hombres, mujeres y fieles, no pudieron más que remitirme a las familias rotas y a las vidas cegadas en la matanza de Uvalde —y a los más de veinte tiroteos que siguieron a esta desgracia—, a la injusta guerra en Ucrania, al hecho de que México llore once víctimas de feminicidio cada día y se mantenga indiferente frente a miles de pequeños enfermos de cáncer que le roban días a una muerte segura porque no hay quien vea por ellos.

Me indigna así mismo que no se reconozca la violencia y que el crimen se achaque a un pasado falto de voz. Como bien apunta Sergio Sarmiento: ¿No sería más práctico buscar soluciones? ¿Para qué desprestigiar o comparar, cuando los ajustes de cuentas y las desapariciones nos sitúan como a uno de los países más peligrosos del orbe?

Las canciones universales nos enseñan que las cosas no se transforman por arte de magia. Al cambio hay que buscarlo en las marchas y en las leyes.

Profeta en su tierra y fuera de ella, Serrat resuena valeroso entre cumbres restringidas y en el desolador escenario de los miles de migrantes hacinados en la frontera, también de cara a las últimas prohibiciones al vapeo y las corridas de toros.

No cabe la menor duda. Lo vamos a extrañar.

LINK ORIGINAL: El Economista

Entornointeligente.com