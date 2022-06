Entornointeligente.com /

De coletores menstruais a tabacaria de inspiração canábica, empreendedores transformam tabus sociais em produtos de venda, no Ceará Entre coletores menstruais ou itens da cultura canábica, Luiza Maria e Pedro Fortes resolveram tornar um pouco mais desafiadora a decisão de empreender. Por Samuel Pinusa, g1 CE

11/06/2022 06h00 Atualizado 11/06/2022

1 de 3 Luiza Maria, vendedora de coletores menstruais, e a equipe da Maria Joana, tabacaria canábica, no Ceará. — Foto: Arquivo pessoal/Reprodução Luiza Maria, vendedora de coletores menstruais, e a equipe da Maria Joana, tabacaria canábica, no Ceará. — Foto: Arquivo pessoal/Reprodução

Os cearenses Luiza Maria e Pedro Fortes resolveram tornar mais desafiadora a decisão de empreender: envolver um tabu social no negócio. A empreendedora optou por coletores menstruais, ao passo que o empresário escolheu criar uma tabacaria de cultura canábica que defende a legalização da maconha.

Além da criação das lojas, Luiza e Pedro também compartilham conteúdos sobre os temas — ainda sensíveis — nas redes sociais. Pedro atualmente vive, principalmente, da renda obtida com as vendas na loja Maria Joana. Já Luiza ainda tem a loja Entre Ciclos como renda complementar. Entre as questões sobre menstruação e sobre ilicitude, a similaridade entre os dois empreendedores é o envolvimento pessoal com o tema abordado.

«Eu entendo que essa questão da menstruação não é uma qualquer, envolve muitos pontos sociais e também culturais. A gente, quando nasce, tem ensinamentos que não precisa conhecer o próprio corpo, que a menstruação é nojenta e tem muita gente que não tem uma relação boa, porque realmente ela vem num período do mês que não faz bem», declarou Luiza.

Pedro também leva o seu empreendimento para uma reflexão pessoal. «A gente partilha desse processo de descriminalização. Nós acreditamos muito nisso como uma forma de diminuição de crimes e um crescimento na área medicinal como um todo. Ao meu ver, o país tem andando a passos muito curtos nesse aspecto», disse Pedro.

Entre janeiro e março de 2022, o comércio criou 9.341 novas empresas no Ceará, conforme a Junta Comercial do estado (Jucec). Foi o segundo principal setor econômico no estado, atrás apenas do serviço, que teve 16.647 novos empreendimentos. Já em relação aos Microempreendedores Individuais (MEIs), o Ceará registrou 429.364 até o fim de maio, segundo o Portal do Empreendedor.

Para Alice Mesquita, articuladora da Unidade de Competitividade dos Negócios do Sebrae Ceará, as escolhas ousadas podem trazer bons frutos, caso a abordagem seja adequada.

«O que a diferencia é a parte do mercado que se relaciona a marketing e chegar até ao cliente. Geralmente, a exposição desses produtos tem de ser até um pouco mais discreta, a forma da comunicação, principalmente pelo e-commerce, tem de ser mais discreta, que não choque outros públicos. Até o nome da loja também não pode ser muito agressivo», avaliou a especialista.

Maria Joana

Tabacaria Maria Joana foi criada em 2013, em Fortaleza.

A tabacaria nomeada com um trocadilho com o nome «marijuana» — um dos populares da cannabis — surgiu em 2013 e oferta diversos produtos da área, como sedas e isqueiros. Pedro Fortes, empresário e criador da loja, explica o que o motivou a empreender.

«O despertar da loja para mim foi baseado em uma necessidade. Eu era consumidor dos produtos da cultura canábica e não tinha muita disposição dos produtos aqui no mercado vigente. Precisava ser feito viagem ou compra online, o que dez anos atrás era mais difícil, então eu vi essa brecha», disse o empresário.

Ele avalia positivamente os quase dez anos de atuação da loja no estado, citando ainda um crescimento constante. «Inclusive com as marcas nacionais, que são firmadas no Sudeste, estão com uma visibilidade maior nossa, vindo atrás de parcerias e contatos», reforçou Pedro.

O empresário tem outros negócios, mas a principal renda vem da loja. Atualmente, ele tem três funcionários e o estabelecimento faz entre 45 e 60 vendas por dia em média; além de 690 diferentes produtos, como sedas, isqueiros, grow shop (itens para cultivo de plantas), entre outros.

2 de 3 Equipe da Maria Joana, tabacaria em Fortaleza. — Foto: Maria Joana/Reprodução Equipe da Maria Joana, tabacaria em Fortaleza. — Foto: Maria Joana/Reprodução

Entre Ciclos

A empreendedora social Luiza Maria decidiu criar a loja de coletores menstruais Entre Ciclos em 2020. Ela disse que começou a pensar e organizar a loja em junho daquele ano, mas só abriu definitivamente em outubro. Um coletor menstrual custa, em média, R$ 75 e pode durar até cinco anos. Contudo, Luiza disse também que revende kits, com dois coletores, que podem custar R$ 105.

«Principalmente por conta de questão financeira, com a pandemia, porque eu estava desempregada, consegui o auxílio [emergencial] e decidi investir nisso», declarou a empreendedora

A escolha pelo produto em específico veio após experiências pessoais da empreendedora. Ela disse que só conseguiu comprar após uma promoção de Black Friday. Com isso, ela começou a falar sobre o assunto no próprio Instagram, o que a fez começar a receber várias dúvidas sobre o coletor.

Ginecologista dá orientações de como usar o coletor menstrual

«Eu já usava o coletor desde janeiro de 2020, e passei muito tempo para conseguir comprar porque, na época, era muito caro comprar vindo para cá, porque as empresas que vendiam estavam mais no Sul [do Brasil], então o frete ficava muito caro, não ficava acessível», destacou Luiza.

Ela é universitária de História na Universidade Estadual do Ceará (Uece) e bolsista de economia criativa da Prefeitura de Fortaleza; então, precisa se dividir entre ambas as funções, especialmente porque ainda tem a loja como renda complementar.

3 de 3 Luiza Maria participando de feira onde apresentou os coletores menstruais da Entre Ciclos. — Foto: Arquivo pessoal Luiza Maria participando de feira onde apresentou os coletores menstruais da Entre Ciclos. — Foto: Arquivo pessoal

«Quando eu comecei a loja, eu queria que fosse minha principal renda, principalmente com esse objetivo, além de facilitar o acesso, mas, como eu sou universitária, com o passar do tempo, eu fui conseguindo bolsa, estágio. Então, hoje é mais um complemento, tanto por causa da renda, mas também porque eu gosto de trabalhar dessa área pela questão social. Acho que é algo que muda a vida das pessoas e da relação que elas têm com o próprio corpo», reforçou Luiza.

Conteúdo nas redes sociais

Além da proximidade pessoal dos donos com o tema, há mais uma semelhança entre a Maria Joana e a Entre Ciclos: o conteúdo produzido nas redes sociais de ambas.

«As redes sociais podem ser uma ferramenta nesse processo, mas, na hora que eles forem usar, precisam ter mais cuidado nas palavras, nos textos, nas fotografias. A forma de apresentar para o público não se sentir chocado, agredido. Ainda tem muita gente que não acha legal esse tipo de mercado; ainda precisa ser expandido», explicou Alice Mesquita.

«É um mercado muito certo, e se o empreendedor não souber se comunicar com esse mercado, ele tem dificuldade de colocar o produto. A primeira coisa que a gente identifica para quem quer iniciar com esses mercados restritos — em quantidade ou pessoas aderentes ao mercado — é saber se comunicar com esse mercado», complementou a articuladora do Sebrae Ceará.

Ela disse que as similaridades se apresentam da mesma maneira que empresas de nichos tradicionais, como a necessidade do planejamento inicial, conhecimento de mercado atuante, investimento aplicado e projetar quando conseguirá o retorno em função do faturamento.

«Para a Maria Joana, ser casa de informação onde as pessoas podem vir buscar conteúdo é primordial», destacou Pedro Fortes, criador da tabacaria.

«Eu não sou estudante da área da saúde, então, toda vez que eu faço isso [compartilhar conteúdo], eu busco trazer fonte para mostrar de onde eu tirei isso, para ter uma responsabilidade também. Outra questão é a consciência política sobre a menstruação; tanto que também produzo conteúdo abordando questões históricas», reforçou Luiza.

«Tem gente que leva meses para comprar. A captação de clientes que eu faço demora certo tempo porque as pessoas têm muito receio de não se adaptar, têm nojo, têm medo que possam ter algum problema. Então, tem muito o tabu porque muita gente olha, acha esquisito e desiste de comprar; ou demora muito tempo se preparando, principalmente psicologicamente», complementou a empreendedora.

