De Boric a Bukele: Las frases de los jefes de Estado que marcaron la primera jornada de la Asamblea General de la ONU

Entornointeligente.com /

Desde ayer en Nueva York se está llevando a cabo una nueva Asamblea General de las Naciones Unidas, cuya primera jornada estuvo marcada por la alta presencia de jefes de Estado latinoamericanos como el presidente Gabriel Boric, Nayib Bukele, Luis Arce, Jair Bolsonaro, entre otros; pero también de mandatarios como Emmanuel Macron y Recep Tayyip Erdogan.

Crisis climática, conflicto entre Rusia y Ucrania, traspaso hacia una energía más sustentable, la desigualdad global y el hambre f ueron los principales tópicos que se incluyó en la mayoría de los discursos de los líderes mundiales.

En ese sentido, quien abrió la serie de intervenciones fue el propio secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, quien exclamó que » el mundo está en peligro y paralizado «.

«Tenemos un invierno de descontento global en el horizonte. Hay una intensa crisis de costo de la vida. La confianza se está desmoronando. Las desigualdades están explotando. Nuestro planeta se está quemando. La gente está sufriendo y los más vulnerables son los que más «, dijo.

El principal tema de Guterres fue la desigualdad en el mundo y cómo esta genera el riesgo de producir más hambre: «Este año el mundo tiene suficiente comida, el problema es la distribución. Pero si no se estabiliza el mercado de los fertilizantes, el año que viene el problema puede ser el suministro de alimentos en sí «.

Jair Bolsonaro aprovechó la instancia para hablar de su rival en las elecciones presidenciales de Brasil, Lula Da Silva, señalando que » enfrentan la corrupción sistemática. Entre 2003 y 2016, cuando la izquierda gobernó el país, fueron robados miles de millones de dólares y el responsable de eso fue condenado. Ese es el Brasil del pasado «.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien al igual que Gabriel Boric debutó en esta instancia, habló sobre el conflicto que mantiene sus país con las drogas e instó a la comunidad internacional acabar con esta batalla: » Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, necesita que todos construyamos una mejor sociedad», dijo agregando que «la guerra contra las drogas ha fracasado».

«¿Quieren menos drogas? Piensen en menos ganancias y en más amores. Piensen en un ejercicio racional del poder. No toquen con sus venenos la belleza de mi patria, ayúdenos, sin hipocresías, a salvar la selva amazónica para salvar la vida de la humanidad en el planeta «, cerró.

Pedro Castillo, presidente peruano, enfocó su discurso en la crisis climática que atraviesa el planeta, destacando en esa marco el acuerdo de Escazú que fue ratificado por gran parte de los países de latinoamericanos: «El Acuerdo de Escazú, que Perú ha suscrito, refleja la conciencia de los pueblos de América Latina para aplicar la histórica decisión de la Asamblea General que ha reconocido los derechos ambientales como derechos humanos «.

«Escazú es un instrumento para afirmar nuestra soberanía sobre los recursos naturales en la Amazonía. Los océanos requieren urgentes pactos para preservar la vida y ecosistemas marinos, su biodiversidad. El Perú respalda las negociaciones para un tratado que regule las actividades pesqueras y eliminen la contaminación de los mares más allá de las 200 millas», agregó.

Uno de los discursos más esperados de la jornada fue el de Nayib Bukele, cuestionado por violar presuntamente los derechos humanos a la hora de reducir los niveles de violencia y delincuencia en su país.

En ese tenor, el presidente de El Salvador señaló que el formato de la Asamblea de Las Naciones Unidas está obsoleto y defendió su gestión: «Somos libres, soberanos e independientes en papel, no lo seremos de verdad hasta que los poderosos entiendan que queremos ser sus amigos, (…) pero lo que no pueden hacer es venir a mandar a nuestra casa».

» Hemos dejado de ser el país más peligroso del mundo y ahora estamos en camino de ser el más seguro de América «, sentenció.

Mientras que Luis Arce, jefe del Estado plurinacional de Bolivia, instó a las Naciones Unidas a imponer medidas para evitar que países y empresas transnacionales tengan soberanía sobre los recursos naturales de cada país, ejemplificando con el litio: » Rechazamos todo tipo de injerencias y afanes de desestabilización de las democracia en nuestro país, con el afán de controlar el litio «.

Por último, el presidente chileno, Gabriel Boric, abordó el proceso constituyente durante su discurso: «Mi opción personal fue aprobar la propuesta, pero el resultado fue el contrario. Algunos han querido ver el resultado como una derrota del Gobierno y con toda humildad quiero decirles que nunca un Gobierno puede sentirse derrotado cuando el pueblo se pronuncia».

«Hemos recogido los resultados del reciente Plebiscito con los ojos y el corazón bien abiertos. Queremos escuchar lo que el pueblo nos está diciendo, porque confiamos en su criterio y voluntad y hay cosas que hemos entendido muy claramente «, señaló el Mandatario.

Guerra en Ucrania

Si hay algo en común en todos los discursos de los mandatarios durante este martes fue el conflicto en Ucrania.

En este contexto, uno de los que más levantó la voz por el conflicto que se arrastra desde Febrero fue el presidente francés, Emmanuel Macron, quien llamó a los países neutrales a no ser «cómplices» de Rusia: «Algunos nos hacen creer que habría por un lado el Oeste, y por otro, el resto del mundo. Me opongo a esa división. Haciendo la guerra, Rusia ha decidido abrir la veda a otras guerras de anexión, hoy en Europa, pero quizá en el mañana en Asia, África y América Latina. Lo que asistimos desde el pasado 24 de febrero -agregó- es una vuelta al imperialismo y los colonialismos y Francia lo rechaza».

«No ceder al cinismo, un nuevo orden mundial sin hegemonía». ¿Cómo lo quiere hacer, invadiendo a su vecino?», se preguntó el mandatario.

Asimismo, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, dijo: » La invasión rusa ha desencadenado una destrucción generalizada con violaciones masivas de los derechos humanos y la ley humanitaria internacional. Hay inmensos peligros para la paz y la seguridad global. No hay cooperación, no hay diálogo, no hay resolución colectiva de problemas».

Bolsonaro también tuvo palabras para el conflicto en Europa, pidiendo así un «alto el fuego inmediato» y «diálogo».

» Estas medidas han dañado la recuperación económica y han amenazado los derechos humanos de las poblaciones vulnerables, incluidos en los países europeos «, recordó Bolsonaro antes de advertir que la » estabilidad, la seguridad y la prosperidad del ser humano está en serio riesgo si el conflicto persiste o se propag a». ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com