De bastonários com 7 mil euros mensais aos que pagam para trabalhar: o mundo das Ordens Profissionais

Entornointeligente.com /

Quotas mensais, longos estágios não-remunerados, taxas de admissão que ascendem às várias centenas de euros (no caso da Ordem dos Advogados a conta final chega aos 1500 euros ) e exames atrás de exames para quem acaba de ver reconhecida a sua formação académica. As exigências feitas pelas associações públicas profissionais ― as chamadas Ordens Profissionais ―, ganharam reputação de erguer muralhas e condicionar o acesso ao mercado de trabalho. Em Setembro, as alterações ao regime jurídico destas ordens voltam à mesa dos deputados. O que está por trás destas alterações? Afinal, quanto manda uma ordem profissional? Todas têm as mesmas regras? E quem são os bastonários com remunerações superiores ao vencimento mensal base do primeiro-ministro?

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com