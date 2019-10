De anteojito!: A Stalin González le salió de perlas suspensión de conversaciones con mediación noruega…

Entornointeligente.com /

José Sant Roz

El de Ecuador se llama Lenin, el de Venezuela, Stalin. Dos burgueses venidos de abajo, cuyos padres eran de izquierda, y que en una época, cuando era peligroso llevar tales nombres, se arriesgaron y se los encasquetaron so pena de sufrir insultos y vejaciones, y para que tuviesen de ejemplo a tan denodados luchadores, para que así también, ellos defendieran a sus pueblos de tantas injusticias. Sus padres tenían en sus casas por doquier imágenes de Fidel y del Che, y se sabían de memorias las más famosas canciones de protesta de la época, de Víctor Jara el uno, y el otro de Alí Primera… Pero en definitiva, qué fiasco, acabaron por ser empedernidos adoradores del Becerro de Oro que llevan y traen por el mundo los gringos; politiqueros ambos pero con nombres de famosos dirigentes comunistas rusos, pero, Dios mío! cómo les gusta la manguangua, el negocito sucio, el billete gringo y la traición a sus respectivos países. Yo me imagino a Mike Pompeo, a Mike Pence, a John Bolton y a Marco Rubio, al mismísimo Elliott Abrams, todos bromeando y preguntándole a Stalin (y también al Lenin) por qué carajo sus padres le pusieron tan “espantosos” nombres. Y ellos cínicamente sonriendo, cagándose en sí mismos, como hace con todo lo que asumen. Qué idénticos, son más que hermanos, más que gemelos, son… no podemos decir la palabra… leoninos y estáticos,… Díganme ustedes, quién se puede ser tan pendejo en este mundo (sobre todo en Venezuela) para creerse, por ejemplo, que Julio Borges, Carlos De Vechio, Antonio Ledezma, Lilian Tintori o el Juan Guaidó, en realidad les preocupe la crisis económica que sufre el pueblo venezolano. Puras pamplinas. Son unos redomados canallas que no pueden ocultar sus agallas, sus negocios, sus inmensos robos al país, sus pavorosas mentiras. Por tanto, es así como vemos, al diputado a la AN, el señor Stalin González, dándose la gran vida, disfrutando con cerveza en mano, el juego 4 de la serie de campeonato entre los Cardenales de San Luis y los Nacionales de Washington. ¿Y de dónde carajo saca plata para darse esos gustos tan caros? Pues, del dinero robado a Venezuela. Y por eso, a Stalin González le vino de perlas perlas la suspensión de conversaciones con mediación noruega. El tipo estaba loco por ver la Serie Mundial, irse a Nueva York, ver sus cuentas en el banco y lo que le han depositado el Carlos De Vechio de la parte de lo que le toca por el destrozo que han hecho de Citgo. Eso es todo. Y por eso lo vemos, muy bien embutido en un traje otoñal recién comprado en una boutique de lujo, en el juego de la serie de campeonato de las Grandes Ligas (disfrutando a todo dar, el partido entre San Luis vs Washington) en la zona VIP, cuya entrada en asiento de primera tiene el ridículo precio, para él, de 3 mil dólares… Es así, carajo, cómo se lucha por Venezuela. Pero Stalin González, a quien le gusta los juegos de altura, le había prometido a Juan Guiadó que él no iba perderse este año uno de esos partidazos de la temporada. Juan Guiadó le dijo: “”Coño, cómo te envidio Stalin, y tener yo que quedarme en esta ladilla de habladores de paja de la Asamblea…”. Hay que recordar que la MLB (Grandes Ligas) debido al bloqueo impuesto por Trump a Venezuela, prohibió a los jugadores venir a la LVBP para jugar con sus respectivos equipos, y Stalin ante este hecho ha dicho: “Eso jueguitos de béisbol en Venezuela son una cagada comparados con los de las Grandes Ligas. A mí esta vaina no me hace falta…”. Vean, pues, pendejos venezolanos de la madera que están hechos esos “salvadores de la patria”. Esos que chillan hablando de los derechos humanos. Esos carajos que dicen estar defendiendo a los “presos políticos del régimen”, de los que sueltan mares de moco por los que emigran, por los que no consiguen medicina ni comida,… Ahí está clarito, pues, lo que son,… Compartir en Whatsapp

LINK ORIGINAL: Ensartaos

Entornointeligente.com