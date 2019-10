De 37 ofertas de Medicina, solo 13 cuentan con sello de calidad

ALARMA. Preocupa que, a pesar de la obligatoriedad para las carreras de salud, la mayoría evita pasar por filtro de Aneaes.

ALARMA. Preocupa que, a pesar de la obligatoriedad para las carreras de salud, la mayoría evita pasar por filtro de Aneaes.

FRONTERA. Casi todas las que aún no se sometieron a controles de calidad, son de universidades que reciben alumnos de Brasil.

O todavía no cuentan con una primera cohorte de egresados o llanamente están obviando someterse a los parámetros establecidos por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes). Eso es lo que deduce Raúl Aguilera, presidente de la Aneaes, sobre aquellas ofertas académicas de Medicina que todavía no fueron inscriptas para los procesos de evaluación diagnóstica como de acreditación.

La mayoría de las universidades que aún no han puesto a evaluar sus carreras de Medicina son de frontera: Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este, están a la cabeza. Muchas de ellas, como el caso de la Universidad Internacional Tres Fronteras (Uninter) de Ciudad del Este, operan con medidas cautelares porque accionaron contra la resolución 166 que reglamenta el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).

CATASTRO

De acuerdo a los datos actualizados del catastro del Cones, existen al menos 37 ofertas de Medicina ofrecidas por 21 universidades, entre públicas y privadas. De ese cúmulo, solo 13 alcanzaron el sello de calidad que otorga la Aneaes. Solo una carrera rebotó en la acreditación; en tanto que ocho ofertas están en proceso de evaluación o para acreditar, según se puede desgranar de la página web de la agencia (ver infografía). “Las que están en proceso de evaluación pueden resolverse este año o en el semestre del próximo”, señaló el titular de la Aneaes.

En su opinión, no deja de ser preocupante que al menos la mitad de las carreras de Medicina, que se ofrecen en el país, aún no se haya presentado ante ese organismo para ser evaluadas.

“Es un dato alarmante que solo 13 de más de 30 ofertas tengan acreditación. Y da mucha pena y preocupación, al mismo tiempo. Se hacen convocatorias sucesivas y, una oferta que no haya podido cumplir los procesos de evaluación para garantizar una formación de calidad, es un llamado”, apunta Aguilera.

Si bien la agencia –dice– no tiene la fuerza coercitiva de exigirles a las universidades para que inscriban a sus carreras; eso recae sobre el Cones que puede, por su parte, intervenir esas ofertas académicas en caso de que no se presenten a una segunda convocatoria, luego de tener su primera cohorte de egresados, conforme establece la Ley 4995/13 de Educación Superior.

“Las que no figuran en ningún lugar (de la lista de Aneaes) podría darse por varias razones: uno porque aún no tengan egresados o no tengan interés de inscribirse, a pesar de que tiene un carácter obligatorio (…) Podemos deducir que las ofertas que figuran en el catastro (del Cones) o no se inscribieron porque no quieren, rechazan la acreditación o no cumplieron aún con los requisitos básicos de tener equipos internos de aseguramiento”, refiere.

