DC United anuncia que Wayne Rooney es su nuevo entrenador

Entornointeligente.com /

El exfutbolista inglés, Wayne Rooney, es el nuevo técnico del DC United de la Major League Soccer, según lo dio a conocer el club este martes.

ESPN+ en Español LaLiga, Liga MX, Bundesliga, MLS, MLB, UFC, Boxeo y miles de eventos en vivo, series originales exclusivas y mucho más, todo en HD. Suscríbete aquí

El astro del futbol inglés jugó para el club de la MLS entre 2018 y 2019 en la última etapa de su carrera y ahora sustituirá al técnico interino Chad Ashton, quien a su vez reemplazó al argentino Hernán Losada, que fue cesado.

El D.C. United está empatado con Chicago en menos puntos de la liga de 28 equipos, con un registro de cinco victorias, 10 derrotas y dos empates. El viernes pasado perdió 7-0 ante el Union de Philadelphia, lo que igualó el récord de la MLS de la mayor goleada.

Wayne Rooney, en la zona técnica del Derby County Getty Images Rooney, de 36 años, fue una estrella del Manchester United en la Premier League inglesa entre 2004 y 2017, y es el mayor anotador de la historia de la selección inglesa.

El futbolista renunció como manager del club inglés Derby County el mes pasado tras 18 meses en el cargo.

👔 Welcome back, Wayne 👏

The club is excited to announce @WayneRooney as the new head coach of D.C. United.

— D.C. United (@dcunited) July 12, 2022

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com