DC no descarta otras acciones legales tras fallida querella contra Chahin: «No obedece a persecuciones políticas»

Entornointeligente.com /

A través de una declaración pública, la directiva de la DC aseguró este viernes que no descarta otras acciones legales tras la fallida querella en contra del ex convencional Fuad Chahin por «administración desleal» mientras presidió el partido, asegurando de paso que aquello no obedece a «persecuciones políticas».

La declaración fue suscrita por el presidente del partido Felipe Delpin y otros siete miembros de la directiva, quienes lo habían criticado luego de que desistiera de la acción judicial en contra del también ex convencional. Situación que llevó ayer a una serie de reuniones de la mesa del partido, las cuales continuaron esta jornada.

En una declaración de una página, la directiva aclaró que «el desistimiento de la querella no inhibe que el partido continúe con todas las acciones legales pertinentes, para determinar y sancionar a todos aquellos que resulten responsables de los posibles daños patrimoniales que se le han causado al partido, haciéndonos cargo de lo ordenado por el Servel y el Tribunal Supremo en cuanto a efectuar las acciones legales correspondientes».

Asimismo, aseguran que «la búsqueda de responsabilidad penal o civil, en lo observado por Servel, se realizará en aras de la transparencia y verdad, conceptos que deben primar en la correcta administración de toda institución, más aún cuando ésta es política, y no obedece en caso alguno a persecuciones por posiciones políticas en el Plebiscito de este 04/09».

Con ello, aseguran que «a partir de esta aclaración, y más allá de las coyunturas, convocamos a todos los militantes a continuar, sin descanso, en las altas tareas políticas que nos demanda el país y en que estamos comprometidos, para lograr el triunfo del Apruebo, el Plebiscito del próximo 4 de septiembre, que le permita al país dotarse de una Constitución que busque la materialización real de la justicia social, aspiración histórica de la Democracia Cristiana».

El texto es suscrito por Felipe Delpin, los vicepresidentes Aldo Mardones, Héctor Barría, Yasna Provoste, Patricio Ferreira, Francisca Hernández, la secretaria nacional, Cecilia Valdés y la presidenta de la JDC, Paulina Mendoza. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com