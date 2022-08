«DC League of Super-Pets» lidera taquilla de EEUU y Canadá

Entornointeligente.com /

Se estrenó la cinta animada «DC League of Super-Pets» en todos los cines, la cual lideró las taquillas en Estados Unidos y Canadá.

El spin-off sobre el perro de Superman recaudó 23 millones de dólares en 4.314 salas, de acuerdo con estimados del estudio publicados el domingo. Aunque fue menos de lo esperado, fue suficiente para conseguir el primer sitio de la taquilla y mandar a la cinta «Nope» de Jordan Peele al segundo sitio en su segundo fin de semana en cines.

Los analistas esperaban que «DC League of Super-Pets» obtuviera 25 millones de dólares en su fin de semana de estreno, un promedio bajo en comparación con otras cintas animadas durante este verano.

En junio, los 50,6 millones de dólares recaudados por «Lightyear» en su fin de semana de estreno los consideraron decepcionantes para la cinta de Disney/Pixar que costó 200 millones de dólares. A principios de julio, «Minions: The Rise of Gru» de Universal recaudó 107 millones de dólares en sus primeros tres días.

Pero «Super-Pets» es más comparable a «The Bad Guys» de Universal, que registró 97 millones de dólares a nivel nacional luego de recaudar 23 millones en su estreno, y es un desempeño mucho mejor del obtenido por «Paws of Fury: The Legend of Hank’s» de Paramount, que obtuvo 6,3 millones de dólares hace varias semanas.

A continuación, las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines estadounidenses y canadienses, según Comscore.

Con información de AP

