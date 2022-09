Díaz-Ferguson es la nueva estelar de UFC 279

Entornointeligente.com /

En un hecho sin precedentes, las tres peleas principales de UFC 279 fueron alteradas a 24 horas de que arrancara la función. El sueco Khamzat Chimaev falló en la báscula al pesar 178.5 libras en un combate pactado en 170 y desencadenó un nuevo evento estelar, con Nate Diaz (171 lbs) en contra de Tony Ferguson (171 lbs) encabezando en un combate a cinco rounds.

El presidente del UFC, Dana White anunció lo cambios en Sports Center y confirmó que Chimaev se mantendría en la pelea coestelar ante Kevin Holland , que pesó 179.5 libras, pues él tenía pactado un compromiso ante Daniel Rodríguez en 180 libras, así que la diferencia con el ‘Lobo’ era más razonable.

White también explicó que fue decisión de los médicos el impedir el corte para Chimaev.

Como consecuencia, Ferguson, que enfrentaría a Li Jingliang en el evento coestelar, se convirtió en el estelar en la que se presume será la pelea de despedida del menor de los hermanos Diaz. Jingliang, por su parte, mostró la disposición de seguir en la pelea al aceptar el combate con casi 10 libras de diferencia.

«Primero mi manager me llamó para avisarme que la pelea no sucedería porque Holland subía al evento estelar, pero más tarde me dijo que había la oportunidad con Li y estoy muy agradecido con él. Siempre estoy listo para pelear y ahora era muy importante porque llevo un año sin hacerlo», dijo Rodríguez a ESPN Deportes.

En otro ajuste de la cartelera estelar, Irene Aldana (137.5 libras) y Macy Chiasson (139.5 libras) tuvieron que pactar en 140, pues horas antes de que se cerrara la ventana del pesaje la estadounidense marcaba 142 en la báscula y sabían que era imposible lograr el límite del peso gallo.

Aldana accedió y la pelea transcurrirá sin multa.

Hakeem Dawodu también falló en el registro con 149.5 libras y pagó una multa del 30 por ciento a su rival Julian Erosa , que pesó 146 en el límite del peso pluma. También fue castigado Chris Barnett , quien pesó 267.5 libras, una y media arriba de la tolerancia del peso completo y su rival, Jake Collier , (265 libras) recibirá el 20 por ciento de su bolsa tras una jornada por demás atípica en el UFC.

En contraste, la mexicana Melissa Martínez se vió muy bien en su primer corte dentro de la promoción, con 113.5 libras para su debut ante Elise Reed , quien pesó 115.5 libras.

A pesar de los cambios, la cartelera de UFC 279 se mantiene con 13 combates para este sábado en la arena T Mobile de Las Vegas.

