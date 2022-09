Díaz-Canel: Mi expectativa es que la mayor parte de la población vote por el Sí

Entornointeligente.com /

Bien temprano el Presidente cubano votó en el Colegio Electoral #3, correspondiente a los CDR 2 y 6, de la circunscripción 57, en el municipio Playa. Foto: Estudios Revolución «Mi expectativa es que la mayor parte de la población de un voto por el Sí», ratificó el Primer Secretario del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la mañana de este domingo, luego de ejercer su derecho al voto en el Referendo Popular del Código de las Familias.

Desde la Colegio electoral No. 3, de la Circunscripción 57, perteneciente al municipio Playa, en La Habana, el mandatario reconoció que no será una votación unánime, pero confía en que va a ser mayoritaria y que la mayor parte de nuestro pueblo votará a favor del nuevo Código.

Díaz-Canel recalcó que hoy será una jornada intensa, a la cual llegamos «como resultado de todo un proceso que tuvo que ver con la construcción de una norma justa, necesaria, actualizada, moderna, y que da derechos y garantías a todas las personas y diversidades de familias».

Recordó que el texto que hoy se somete a Referendo emanó del debate popular, de la necesidad social, a partir de que se ha reconocido en los últimos años que nuestra sociedad se ha vuelto más heterogénea, que hay nuevos tipos de familias y de relaciones, así como deudas con el tratamiento de las normas jurídicas a determinados temas de herencia y de afectos, que se habían omitido y era justo que se tuvieran en cuenta.

También partió -agregó el mandatario- de los estudios de casos en Tribunales, de las vivencias cotidianas de diferentes tipos de familias y personales, de hechos que se han producido en determinado momento.

No obstante, el Jefe de Estado reconoció que el Código contiene temas que todavía no logran la comprensión de algunas personas en la sociedad. «Hay personas que, por fe o por credo, no han comprendido que el Código no niega el tipo de familias que ellos defienden, sino que el Código da garantías para ese tipo de familia, pero también da garantías para otros tipos de familias; entonces el tema no es aferrarse solo a si el tipo de familia tuyo está en el Código, sino ver ese y los demás tipos de familias», reflexionó.

Señaló Díaz-Canel que en la oposición al nuevo Código también existe una plataforma sostenida en la estrategia de demonización y descrédito de la Revolución Cubana. Al respecto, mencionó a aquellas personas que se manifiestan contra el texto, sobre todo en las redes sociales, con el empleo de un lenguaje agresivo, vulgar y lleno de odio.

«Si el Código dijera todo lo contrario a lo que dice este, esos odiadores también estarían criticándolo. O sea, no es un problema de convicciones, no es un problema de razonamiento, sentimientos o emociones; sencillamente hay gente que adopta una posición como esa porque consideran que, si es un Código dentro de la Revolución, por la Revolución, en una sociedad en Revolución, entonces no debe aprobarse», alertó.

Foto: Jose M. Correa HEMOS ASUMIDO UNA CONDUCTA DE VALENTÍA AL CONVOCAR ESTE REFERENDO

«Creo que también hemos asumido una conducta de valentía de convocar a un referendo en las condiciones que está viviendo el país. Sabemos que hay una situación difícil en lo económico, en lo social, de desabastecimiento, apagones, carencias, con una parte importante de la economía paralizada», resaltó el Primer Secretario del Partido.

A su vez, significó el aporte de todo el proceso de conformación del nuevo Código de las Familias, que finalmente fue llevado a Referendo. «Lo que más ha aportado esto, independientemente de si se vota sí o no, es que todos fuimos menos egoístas, miramos más hacia la familia, la sociedad, aprendimos más de cuáles eran nuestras realidades familiares y sociales; y creo que solo el debate popular que se ha generado, la manera en que la gente han asumido o se han detenido a pensar en temas que en otro momento no estaban en su interés, ya le ha aportado a nuestra sociedad, que va a ser mucho mejor en materia de conceptos de espiritualidad, emotividad y sentimientos con relación a la familia», sentenció.

Recordó que el hecho de haber sometido el texto a dos procesos de participación ciudadana (uno de Consulta Popular y otro de Referendo) es algo que nunca se había vivido con este tipo de leyes, lo que «nos está diciendo que el país va en camino de seguir ampliando su ejercicio democrático y participativo dentro de la construcción socialista».

El Presidente de la República reiteró su confianza en la participación y la sabiduría de nuestro pueblo, y en la transparencia y lealtad con la que se ha trabajado en relación al Código.

Por último, exhortó, una vez más, a leer, interpretar y asumir con el corazón el nuevo Código, poniéndonos siempre en el lugar de los otros, sobre todo de aquellas personas que han tenido situaciones complejas que hoy el texto jurídico en votación reconoce. «El Código también rompe tabúes que tenemos y lo más importante es que hemos crecido como sociedad», afirmó.

