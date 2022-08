Díaz-Canel: Cuba es Matanzas

Entornointeligente.com /

La ayuda de México y Venezuela al enfrentamiento del incendio en la Base de Súpertanqueros de Matanzas, al decir del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, es «una demostración de una frase de mucho impacto del Presidente López Obrador: a los países amigos no se les pregunta, directamente se les manda la ayuda».

Díaz-Canel agradeció esa disposición sin tomar en cuenta ninguna condición, ni demora. «Ya desde ayer (sábado en la noche) estaban aquí con fuerzas especializadas, insumos y tecnologías para este tipo de desastre», expresó en declaraciones a la prensa nacional y de la provincia de Matanzas que le dan cobertura al siniestro. «Este gesto tiene que ver con la disposición de ayudar, pero también con los gestos de solidaridad que Cuba ha tenido en otros momentos, tiene que ver con la historia entre nuestros pueblos y gobiernos», afirmó el Jefe de Estado. Al valorar la importancia de la asisencia de los hermanos mexicanos y venezolanos, el Primer Secretario del Partido les comentó a los periodistas que «indudablemente estamos enfrentando un evento que no es usual en el país, no se trata de un huracán, estamos hablando de un incendio de altas proporciones, en una base de súpertanqueros; muy difícil de controlar». Argumentó que «en Cuba no contamos con todos los medios que se requieren, ni toda la tecnología y, por lo tanto, estamos contando con esa asesoría técnica que nos permite compararnos para saber qué nivel de conocimientos y cuánta actualización tenemos».

Agregó que, con la experiencia de personas de estos países, que han estado involucrados en otros eventos de esta magnitud, se hace frente a esta situación. «Además, han arribado con insumos y sustancias químicas necesarios para hacer más efectivas las labores».

Precisó que, en ese concepto de contenido, la ayuda es vital «y va a ser decisiva y quedará demostrado en lo que pueda ocurrir en las próximas horas».

En declaraciones a la prensa, el presidente @DiazCanelB expresó que hoy #Cuba es #Matanzas , y eso tiene mucho que ver con lo que ha cultivado la Revolución. Esta adversidad la vamos a vencer. Nunca nos dejaremos derrotar por situaciones complejas. pic.twitter.com/Ch8yIUCjrX

— Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba) August 7, 2022 El Presidente fue enfático cuando expresó: «Quiero destacar también el papel de la gente nuestra: el personal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior, de trabajadores de otros sectores que han estado al pie del cañón, en situaciones muy complejas y de mucha peligrosidad para lograr el control de la temperatura y el aislamiento del tercer tanque para evitar que colapsara. Ha sido una proeza». Díaz-Canel compartió que había personas cuestionando que los bomberos dormían allí. Dijo que hay un grupo de ellos trabajando en medio del calor, en condiciones muy complejas y peligrosas, y sus compañeros, quienes podían descansar en otro lugar, con un adecuado confort, decidieron esperar para el relevo en la propia zona donde se combaten las llamas. «Los comentarios malintencionados quieren desvirtuar lo que es una virtud», expresó, y sentenció que realmente «lo que hay es una disposición y un heroísmo en la entrega por cumplir y extinguir en el menor tiempo posible las afectaciones».

Destacó el mandatario la actitud del pueblo, la solidaridad demostrada en medio de una compleja situación energética que le choca a todos. «La gente, por encima de todo eso, han puesto el sentido de la solidaridad. Matanzas no está sola, Cuba es Matanzas.Todos están con las miradas en lo que ocurre en Matanzas con un sentimiento de apoyo a las familias; constantemente hay personas en las redes sociales y también llamando a las oficinas de atención del Partido para saber qué pueden hacer, en qué pueden ayudar».

Contó de vivencias propias de personas que «vinieron de madrugada a ofertar alimentos de sus negocios particulares a las fuerzas que estaban trabajando, a los médicos y las familias afectadas. Definitivamente es la demostración de la solidaridad del pueblo cubano y ese sentido de condolencia con las familias de las víctimas que han sufrido algún tipo de lesión.

Habló, además, de la disposición internacional, de los muchos gobiernos que se han puesto en contacto «para que les digamos qué necesitamos, buscando todas las vías posibles para hacer llegar la ayuda y también instituciones y personas de varios países del mundo han manifestado su disposición de apoyar. Esto tiene que ver mucho con los hechos de solidaridad que el pueblo cubano ha sembrado y ahora está cosechando esa solidaridad».

Al referirse a la especulación sobre las causas del incendió enfatizó en que fue un rayo y que sí existía un sistema de pararrayos que funciona. Dijo que se analiza la magnitud de la descarga eléctrica. «La realidad es que esa adversidad también la vamos a superar, siempre vamos a ir por más, nunca nos vamos a detener, ni a derrotar por una situación compleja, para eso tenemos un pueblo que está pidiendo y exigiendo que sigamos adelante, ese pueblo que está apoyando hoy con una solidaridad tremenda».

«Quiero destacar también el papel de la prensa, la de la provincia, los medios nacionales, la prensa extranjera acreditada en Cuba y los compañeros de la prensa de la Presidencia que han reportado en tiempo real, y lo han hecho con mucha objetividad, han presentado también varias historias de vida», acotó.

Hoy mismo en la mañana, en las redes sociales, podía apreciar cómo identificaron a uno de los rescatistas, bombero que estuvo en las labores del Hotel Saratoga y está aquí ante el llamado en esta situación difícil, dijo Díaz-Canel.

Todavía nos quedan días fuertes de trabajo, se están observando muchas cosas además del cumplimiento de varias tareas, y lo fundamental es extinguir el incendio y evitar que se pueda propagar al resto de los tanques, comentó.

Se está evacuando el combustible de otros tanques para no perderlo, aseguró. A medida que vayamos sofocando el incendio, se vaya restaurando la temperatura en el lugar, están preparadas las condiciones para salir a buscar a las víctimas que pueden haber, sabemos que es una situación de incertidumbre para las familias que están afectadas, manifestó.

Aseguró que «también estamos preparando cómo después que pase toda esta situación nos vamos a recuperar, y vamos a reparar la base. De esto también hay que sacar experiencias para el futuro, actualizar los planes que tenemos de enfrentamiento a este tipo de siniestro.

