Dayra Moreno se retira como trovadora

Entornointeligente.com /

La cantante se dedica a los negocios y sigue el camino de Cristo

Han pasado varios años en que los versos, sobre todo, la inconfundible voz, de la renombrada trovadora Dayra Moreno ha estado ausente en las tarimas, pero ¿Qué ha sido de la trayectoria artística de ‘La diosa de la poesía’?

Por primera vez, Moreno se refirió al tema, contó a El Siglo que emprendió en pandemia en un negocio familiar, al que nombró ‘Mamá Mary’, se trata de la venta de carne de cerdo y de res y cuyas sedes están en Los Santos y Chitré.

‘Para que un negocio tenga buenos resultados lo mejor es atenderlo al 100%’, expresó. Por tal motivo, la cantante tomó la decisión de decirle adiós a la décima. Otra de las razones que conllevó a que no siguiera en las cantaderas, es porque sintió el llamado de Cristo. En este camino es la voz del coro católico ‘Trío Divino’, el que también incorpora violín y guitarra.

Los 24 años de trayectoria artística de Dayra han sido de mucha satisfacción, pero siente que empezó muy joven y llegó el momento en que necesitaba paz.

‘Recibí muchos llamados en lo espiritual, Dios me ha hecho experimentar y conocer cosas que me han llenado como nunca. Me siento tranquila’, sostuvo.

Las más de dos décadas en las cantaderas le dejan a la artista muchas amistades y la experiencia de poder compartir con sus colegas. Le agradece al público porque desde que empezó en este rumbo siempre se mantuvo arriba, ellos nunca permitieron que bajara de nivel, consagrándose entre los versadores destacados.

Retirarse sabiendo que nunca tuvo un mal momento en su carrera reconforta a Moreno. Añadió que se enorgullece de que no cantó vulgaridades ni doble sentido, sino que aportó mensajes culturales. Su trabajo la hizo cruzar fronteras, visitó: Francia, Italia, Brasil, España y Estados Unidos.

Concluyó que se está dando la oportunidad de experimentar otras facetas, por eso dejó atrás la etapa anterior para disfrutar de todo lo que le viene.

CARRERA ‘La diosa de la poesía’ estuvo deleitando al público en las cantaderas durante 24 años.

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com