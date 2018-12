Entornointeligente.com / Dayanara Torres responde ante críticas por su reacción contra Venezuela en el Miss Universo La reacción de la ex Miss Universo Dayanara Torres ante el nombramiento de Miss Venezuela en el top 3 de este certamen y no de Miss Puerto Rico, desató la polémica en las redes sociales, despertando críticas en su contra por parte de usuarios.

Las fuertes críticas, con las que señalaron a la ex miss de tener odio, hicieron responder a Torres, ex esposa del cantante Marc Antony.

“Ningún odio. Orgullosos de que una latina, (Venezuela) entrara a las 3. Pero en ese momento lo que esperábamos escuchar era el nombre de Puerto Rico”, dijo en su Instagram

Al final de su publicación agregó que: “Obviamente en son de relajo, si hubiese sido en serio no lo posteaba. ¿Acaso no oyen las risas? “, finalizó.

En el video fuertemente criticado por los usuarios, se observa a Torres reunida con un grupo de amigos, mientras veían el Miss Universo. Todos quedan estupefactos al ver que no nombraron a Puerto Rico, sino a Venezuela para el top 3 del certamen.

“Apaguen esa mierda”, gritó Torres, en relación a la cámaras que las grababa.

🇵🇷 Así Somos… #PuertoRico 👑🇵🇷👑🇵🇷👑🇵🇷👑🇵🇷👑🇵🇷👑 We take our #MissUniverse competition very seriously! . Felicidades a todas las “Finalistas” a #CostaRica y #Venezuela Que hicieron un trabajo excelente. En especial a la Nuestra @kiara.lizpr #EsaEsLaMia 👑 & Mabuhay #ThePhilippines My 2nd Home… Celebrating today their new 👑 #MissUniverse . #YoSoyBoricua #PaQueTuLoSepas #CuandoNosJuntamos #Wepa #EsoEh #NoHayPaNadie #ApagameLaMierdaEsa 🧐👇🏻 LEER: Óyeme, ningún odio. Orgullosos de que una latina, 🇻🇪 Venezuela entrara a las 3. Pero en ese momento lo q esperábamos escuchar era el nombre de PR. Si de 3era llaman a Francia o a Canadá, la que fuera, tendríamos la misma reacción… igual que cualquier Venezolano q escuche el nombre de cualquier otro país en vez que el suyo… así q sin veneno, por favor. Celebren q su candidata entró. Y deben sentirse orgullosos. (Resumen: no por el pais que llaman, sino pq no llamaron al Nuestro). 😘 . 🚨🚨🚨 OBVIAMENTE fue en son de relajo, si hubiese sido en serio no lo posteaba-🙄🤦🏻‍♀️ acaso no oyen las risas? 😂🤣😂 #SeNotaQueNoMeConocen #🤦🏻‍♀️ #AveMaria #😴

