Dayanara Torres habla sobre su matrimonio con Marc Anthony y admite que permaneció junto a el por sus hijos

A través de una entrevista en el podcast de Giselle Blondet , Dayanara Torres confeso que permaneció a lado del cantante y actor Marc Anthony por el bien de sus dos hijos, Cristian y Ryan, a pesar de que su relación había llegado a su fin.

Con tal de que los niños crecieran junto a su padre, la ex Miss Universo se había sacrificado con tal de sus hijas crecieran junto a su padre, justo como ella y su hermana crecieron con sus padres cuando aún vivían en Toa Alta, un pueblo de su natal Puerto Rico, dijo.

te puede interesar: Así fue la reacción de Dayanara Torres, ex de Marc Anthony, sobre la proxima boda del cantante (+VIDEO) «Mis papás fueron los papás perfectos para nosotros. Sí tenían sus problemas , sí pasaron por muchas cosas que pasan en familia. Mi mamá se quedó en la relación por nosotros», expreso Dayana.

«Cuando yo tenía 21 años, ellos se divorciaron. Pero, por lo menos nos dieron esa unión, esa familia que necesitábamos aunque a veces pensábamos que no es lo correcto estar en una relación si no estás feliz «,

Sin embargo la ex Miss Universo reconocio que no era lo más adecuado agradece mucho el haber crecido junto a sus padres. «De alguna forma se lo agradezco, se divorciaron y dolió. Creo que al ser mayores, cuando pasa el divorcio, no fue tan doloroso como si hubiésemos sido niños «, sostuvo.

Ella también intento seguir ese ejemplo y permaneció más tiempo del que realmente deseaba junto a Marc Anthony, con quien se casó en 1993 y se separaron cuatro años después.

«Así pasó en mi vida», admitió. «Creciendo… en esos tiempos no se hablaba de esas cosas. No había una comunicación tan amplia como la tenemos ahora, así que lo que yo aprendí es lo que yo viví «.

«Entonces sí, de cierta forma decía: ‘Yo me casé, esta es la persona que escogí y si salió de esta manera, eso fue lo que escogí . Pero eso fue lo que me enseñaron, que si te casas por amor, pase lo que pase esa fue la persona que elegiste y ahí te tenías que quedar», añadió.

«Pero eso fue lo que yo aprendí. Quizás por eso estuve en esa relación que yo sabía que no era la perfecta , ¡y ahora mira!», sostuvo.

Ahora Dayanara puede decir que se encuentra en una realmente increíble relación con su novio Marcelo Gama , y que hace poco lo llevo a conocer sus raíces en Toa Alta. La empresaria se encuentra realmente orgullosa de su proceso así como también de sus dos hijos, que han crecido muchísimo ¡y ya se van de viaje con sus novias por Europa!

