Dayana Frías: «Se trabajó la concentración y los detalles defensivos»

Luis Vílchez @lvilchez8.- La final de la Liga Futve Femenina se define este domingo 25 septiembre. El cotejo de ida quedó 2-2 entre Club Madeira Lara y Deportivo Lara, en el Metropolitano de Cabudare. La vuelta se jugará en Barquisimeto (3:00 pm). El ganador será el representante de Venezuela en la Copa Libertadores Femenina de Quito, Ecuador (13-28 de octubre) en el grupo D: América de Cali (Colombia), Santiago Morning (Chile) y el ganador de Perú. En la previa del cotejo, Balonazos pudo hablar con Dayana Frías, DT de las rojinegras.

El marco del Farid Richa puede ser un llenazo para el recuerdo, lo que también puede influir en el campo. «La mayoría son niñas. Puede ser que se asuste o que se motiven a correr tres veces más. En el encuentro contra Caracas hubo una buena asistencia y me dio la sensación de que querían correr tres veces más», explicó Frías. Con respecto al partido de ida, aclaró: «Se trabajó la concentración y los detalles defensivos. Fue un tema de experiencia y carácter, que se les inyectó durante la semana».

El proceso del Deportivo Lara que lo trajo a esta final inició el año pasado en el Torneo Adecuación. «Se hicieron ajustes, incorporaciones y se les dio a entender que son buenas. Se le dijo que estamos como en la película de Rocky, que tenemos que hacer que las cosas cambien en el fútbol femenino. La manera es trabajando duro, más allá de las adversidades», aseveró la DT; «Se los dije el 13 de marzo, que este año venía a ser campeona, que no iba ser fácil, pero había que demostrar contra viento y marea».

En una final muy guara, con sabor a pepito y sonido a cuatro, se da la primera final entre dos entrenadoras mujeres. Da la casualidad que Frías y Crely Liscano compartieron como jugadoras y luego como cuerpo técnico. «Tantos años en cancha y tantos goles juntas jamás se va a borrar, se recuerda con cariño. Laboralmente hicimos una buena llave, luego cada una decidió agarrar su espacio», rememoró Frías; «No he tenido casi ni tiempo de verla, porque también trabajo en fútbol base y soy mamá. Hablamos cuando se dio el pase y me dijo: ‘ Viste, vamos a dar un golpe duro en la mesa. Nadie creyó en nosotras y mira donde estamos’. Le respondí que el que persevera alcanza y que no podíamos desmayar ahora».

Una de las claves para el Madeira Club Lara fue Cinthia Zarabia, quien marcó un tanto. ¿Algún planteamiento para detenerla? «El plan puede haber sido que Dayana (Frias) se quite los tacones y entre a jugar, porque en la primera que me haga, la levanto, honestamente. Se los dije a ellas (las jugadoras), le sale una y la otra tiene que cortar la jugada». Pero a su favor tiene a la vinotinto Floriángel Apóstol, que viene de marcar doblete y de decir presente en los Sudamericanos sub-17 y sub-20.

«Su motivación es lo más bonito y está escuchando. Le dije: ‘Si tú supieras lo grande que eres, a pesar de tu edad, llegaras a hacer miles de cosas’. Siento que tiene una deuda con el equipo porque puede dar mucho más. Es muy inteligente y una gran jugadora. Si se cree el cuento de lo buena que es, será la jugadora del mañana» , confesó sobre Apóstol. Frías cerró con un mensaje a la hinchada: «A mi fanaticada bella le digo que nos acompañe, que sigan creyendo, que apoyen como contra Caracas, que ellos hacen que corramos más. Son las personas más queridas por las chicas y a los que más respetan» .

