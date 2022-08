Davidovich avanzó con paso firme

Entornointeligente.com /

Nueva York (EE.UU.).- Alejandro Davidovich se estrenó este lunes en el US Open con un sólido triunfo ante Yoshihito Nishioka , mientras que sus compatriotas españoles Roberto Bautista y Bernabé Zapata se despidieron al caer ante los estadounidenses Jeffrey Wolf y Tommy Paul, respectivamente.

🇪🇸 @alexdavidovich1 takes out Yoshihito Nishioka 6-3 7-5 6-3 to advance to the second round in New York! @usopen | #USOpen pic.twitter.com/W3fZwXAgPx

— ATP Tour (@atptour) August 29, 2022 Davidovich Fokina no falló ante Nishioka en el primer enfrentamiento que tiene con el japonés, finalista este año en el cemento de Washington, al imponerse por 6-3, 7-5 y 6-3.

En la pista diez, el jugador español, finalista este año en el Masters 1.000 de Montecarlo, logró sobreponerse gracias a una agresiva actuación que matizó sus dificultades con el saque, perdido en cuatro ocasiones en los dos primeros parciales. Ahora, tendrá que medirse en la segunda ronda con el local Maxime Cressy o el húngaro Marton Fucsovics.

En otro escenario, tuvo que despedirse de Nueva York en la primera ronda Roberto Bautista, número 18 del mundo, al caer por 6-4, 6-4 y 6-4 ante Jeffrey Wolf, número 87.

First big upset of the #USOpen ✅

First Top-20 win for JJ Wolf! ✅ pic.twitter.com/hn5ED4QvUp

— US Open Tennis (@usopen) August 29, 2022 Bautista, que tiene una cuarta ronda como mejor resultado en Nueva York, cayó ante un Wolf al que había derrotado este mismo año en el Indian Wells en un partido muy igualado que decidió en el desempate del tercer set.

Bernabé Zapata corrió con la misma suerte que su compatriota, pues perdió una batalla de tres horas ante Tommy Paul, número 34 del mundo, que se difinió en el quinto parcial y finalizó 4-6, 6-3, 2-6, 6-0 y 7-5.

First five-set match of the #USOpen and the first career win at his home Grand Slam for Tommy Paul! pic.twitter.com/b4q5kMkrHc

— US Open Tennis (@usopen) August 29, 2022 El español, que entró en los mejores 100 jugadores del mundo al alcanzar la cuarta ronda en Roland Garros este año, había recuperado una rotura de desventaja con 4-5 en el quinto set, pero pagó un quiebre en el juego siguiente con la derrota.

