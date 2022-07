David García, la joven promesa de la música clásica en Panamá

Entornointeligente.com /

El músico, de 14 años, ha deleitado con sus interpretaciones al público nacional e internacional

Para el joven pianista, David García de 14 años, los limites no existen. A su corta edad y con un diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA) nivel 1, se ha abierto paso en la música instrumental clásica.

Su madre, Claudia Blanco, relata con orgullo cuándo descubrió el talento de su hijo. Asegura que David, con tan solo cinco años, reproducía en un pequeño piano melodías musicales que escuchaba en la televisión.

‘Veía televisión y al mismo tiempo tocaba las canciones en un piano eléctrico que le había traído ‘Santa’. Ahí nos dimos cuenta de que debíamos inscribirlo en clases de música’, comentó Blanco quien se autodenomina fanática número uno de su hijo.

Cuenta con emoción que los maestros de David le aseguraron que ellos no le han enseñado a tocar. Él aprendió por su cuenta.

‘La maestra me dice: yo no le enseñé a David, él no quiso participar en la clase y solo se sentó al lado mío para verme tocar. Nos quedamos impresionados porque nunca nos esperamos que, en una clase, él con solo mirar a la maestra tocar, fuese a la casa a reproducir exactamente lo mismo y preguntar para qué servía cada canción’, manifestó.

Esta madre luchadora afirma que en este tipo de situaciones lo importante es seguir adelante, no darse por vencido.

‘No hay que parar porque si se le da la espalda ese hijo, hija o cualquier otro familiar, no va a tener posibilidad de aprender. Tenemos que luchar por nuestros hijos y darle el 100 % de nuestro apoyo’, resaltó.

Amante de la música

De manera breve, David asegura que ama la música y sobre todo la que produce con sus manos a través del piano.

‘El piano tiene unas teclas con sonidos románticos, el romanticismo es mi estilo’, sostuvo.

Añadió que espera ser un ejemplo a seguir para todos los niños que como él padecen de una condición especial.

Este niño prodigio ha llegado tan lejos que hace poco pudo interpretar de la mano del director de la Orquesta Sinfónica Nacional, Jorge Ledezma Bradley composiciones de Ludwig van Beethoven en un concierto realizado en el teatro Balboa.

El director destacó que a pesar de su condición, David fluye de manera ‘maravillosa y sin ningún tipo de problemas’.

‘Llegará lejos, él toca el piano como un veterano. Nosotros estamos muy felices de poder trabajar con él, ayudarlo a que siga creciendo, desarrollándose y que salga del país’, indicó.

Galardones

García ha podido celebrar varios premios, como el primer galardón de la categoría Concierto para piano y orquesta (Haydn Piano Concierto en re mayor) del Concurso Juvenil de Piano de Panamá; el Grand Prix del concurso Carmel Klavier Latam, Bogotá, Colombia, 2020; el segundo premio en la categoría de concierto Grieg Piano Concierto en sol mayor y una mención de honor en la categoría de piano solo, en el concurso Carmel Klavier Internacional en Indiana, Estados Unidos 2021.

TALENTO El director de la Orquesta Sinfónica Nacional, Jorge Ledezma Bradley, manifestó que David es un caso excepcional en el piano.

