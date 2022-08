David Díaz, nuevo DT de Gaiteros del Zulia: «Estamos todos aqui para hacer que Gaiteros vuelva a ser el equipo emblemático de Maracaibo»

Entornointeligente.com /

Llega a su primer entrenamiento vistiendo su camisa de la selección nacional blanca y azul, esa que lució y que lo consolidó como uno de los más grandes basquetbolistas de la historia nacional. Es un hombre sencillo en el trato, didáctico con los jugadores a quienes les habla con la autoridad didáctica necesaria para reorientar el nuevo proyecto musical. Su presencia impone respeto y todos en el entrenamiento lo saben.

David Díaz es un nombre histórico para Gaiteros del Zulia. No sólo por ser un Héroe de Portland, cosa que por sí sola ya dice suficiente, sino por vivir varias etapas en la capital zuliana que se quedaron en la mente de los fanáticos. Integró ese inolvidable equipo campeón de 1996, se consolidó como el triplero histórico de nuestro baloncesto (sólo superado por Víctor David Díaz) y se entregó siempre en cancha a toda capacidad. Ya retirado como jugador activo, su liderazgo lo trasladó a la banca para experimentar su primera enseñanza como Head Coach en 2017. Cinco años después, regresa a su casa para liderar nuevamente un proyecto nuevo con visión futurista encabezado por una nueva directiva que requiere de su talante profesional para consolidarlo. En esta entrevista el «4» analiza su llegada a Gaiteros y su forma de trabajar en esta nueva etapa

¿Cómo se siente regresar a Maracaibo?

Maracaibo es mi casa, estoy muy contento de estar aqui de nuevo. Tengo mucho que agradecerle a esta casa por los gratos momentos que pasé en esta ciudad como jugador y como DT. Le estoy agradecido a la nueva directiva por confiar en mí para traerme de vuelta a una ciudad que quiero tanto. Estamos todos aqui para ayudar y hacer que Gaiteros vuelva a ser el equipo emblemático de Maracaibo. Los Comecandela deben volver.

Usted regresa en un momento de transición que no ha sido fácil…

Si, pero estas cosas debemos asumirlas profesionalmente. Este tipo de transiciones son necesarias, pasa en las mejores familias, hay cosas que deben ocurrir para lograr un cambio para mejor. Creo que es un buen momento para hacer estos cambios porque el nuevo grupo quiere hacer las cosas bien y eso se está notando. A nosotros lo que nos corresponde hacer es respaldarlos, salir a la cancha y ganar partidos.

¿Y cómo lograr eso con los jugadores que también se ven afectados por el proceso de transición?

Primero que nada hay que trabajarlos psicológicamente, rescatarlos, porque cuando estas cosas pasan, se ponen cabizbajos. En nuestras primeras reuniones les dije que nosotros no podemos entrar en esas situaciones dirigenciales, nosotros somos profesionales y debemos involucrarnos en lo deportivo, lo que ocurre dentro de las cuatro rayas, salir a hacer lo que sabemos hacer para asi tener un handicap y unos resultados que nos permitan después pedir las cosas que se solicitan. Tenemos que asimilar las transiciones. No es fácil porque cuando pasas por estas cosas, enfrentas bajas como las que hemos tenido, pero en este trabajo debes asumir retos y salir adelante. Gaiteros debe ser un reto para David Díaz, para la nueva administración, para los fanáticos.

¿Qué vamos a ver del Gaiteros del Zulia bajo su dirección?

Gaiteros tiene una de las mejores importaciones de la SPB, lamentablemente perdimos a parte de nuestros jugadores iniciales por muchas cosas, pero seguimos teniendo material de provecho. Tenemos una camada de muchachos que tal vez que no tengan el renombre, pero tenemos que sacar pecho. Creo que el baloncesto es un deporte de corazón y los que mejor ganas le pongan, más van a jugar. Tenemos la oportunidad de buscar la clasificación porque actualmente no estamos tan lejos, es posible.

¿Como analiza las posibilidades de Gaiteros considerando el desarrollo de este grupo (Oeste)?

En el grupo tenemos para clasificar pero tenemos que afinar al equipo. Nuestro Grupo es compacto, salvo Centauros (líder) hay muchos equipos cerca entre sí que ganan dos partidos y despues pierden dos más, son irregulares… esa situación eso nos da una oportunidad real para buscar la clasificación.

Usted es un Héroe de Portland y un jugador que por las alegrías que le dió a Gaiteros tiene aval para conversar con la gente… ¿Qué le dice al fanático?

El fanatico de Maracaibo es duro y exigente. Ha visto mucho baloncesto, conoce el juego y por eso no lo puedes engañar, eso te hacer sincero con él y con los jugadores. Lo único que les pido es paciencia porque estamos en una transcisión y sabemos que las transiciones no son fáciles. Hay que recuperar muchas cosas, pero se está haciendo el trabajo y si contamos con el apoyo de todos, podremos hacerla menos dificil. La nueva directiva está en marcha con planes a corto, mediano y largo plazo. Este paso tenía que darse de la forma en la que se dio para mantener la vigencia de esta franquicia y darle a la fanaticada ese equipo aguerrido que siempre ha tenido. La paciencia es clave para sobrellevar todo. El hecho que hayan ocurrido situaciones a nivel de directiva afectan, pero los necesitamos porque son nuestro sexto hombre y sin su apoyo se hará cuesta arriba superar esto rápidamente. Contamos con ustedes porque no los vamos a defraudar.

Por: Lcdo. Jaime Ortega.

Texto: Angel T. Bracho C. Fotos: Iván Ocando/Jaina Jaines

prensagaiterosdelzulia

LINK ORIGINAL: Noticias COL

Entornointeligente.com