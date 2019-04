David Bisbal y Rosanna Zanetti ya son padres

Entornointeligente.com / Imagen compartida por David Bisbal en Instagram tras el nacimiento de su segundo hijo, el primero con la modelo Rosanna Zanetti. DAVID BISBAL / INSTAGRAM David Bisbal y Rosanna Zanetti han sido padres de su primer hijo en común, Matteo. El cantante lo ha anunciado a través de su cuenta en Instagram: ” Ya somos cuatro corazones “, ha dicho, en referencia a la hija que tiene con la diseñadora Elena Tablada. “Matteo y Rosanna se encuentran muy bien”, ha añadido Bisbal, que no se ha separado de su mujer durante el parto. “Ha sido una experiencia súper bonita que compartimos con vosotros ya que estamos llenos de felicidad. Gracias a todos por los buenos deseos. Os queremos. Bienvenido Matteo Bisbal Zanetti”, ha concluido el artista almeriense. En un vídeo en la misma red social, Bisbal ha mostrado a Zanetti y al pequeño Matteo en la habitación del hospital. En referencia al parto, el cantante ha asegurado que el bebé “se ha portado espectacular”. ” La mamá está fantástica, guapísima, y el bebé, fortísimo “, ha agregado, a lo que la modelo venezolana ha apuntado: “Como el papá, es igualito”, ha indicado con una sonrisa. Hace apenas unos días, Bisbal se mostraba muy emocionado por el nacimiento inminente de Matteo. “No me cuesta ningún trabajo compartir con vosotros la felicidad que tenemos porque es algo precioso”, declaró. Tras el anuncio del nacimiento de su hijo, artistas como Ricky Martin, Alejandro Sanz, Pitingo o Rosana no han tardado en felicitarle a través de Instagram. “Los hijos son una bendición. Bienvenidos al club”, les dijo el cantante puertorriqueño. “Compadre, muchas felicidades a los cuatro, me alegro tantísimo”, indicó por su parte Alejandro Sanz. MÁS INFORMACIÓN LINK ORIGINAL: Noticias24 vla

Entornointeligente.com