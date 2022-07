David Bisbal vuelve al pop-funk latino y muestra su lado más juvenil

Entornointeligente.com /

«Es una canción pop-funk latino con la que tenía muchas ganas de volver a ese sonido», señala el cantante David Bisbal en una nota de prensa.

En este tema, Bisbal, que acumula más de ochenta galardones nacionales e internacionales entre los que se encuentran tres Grammy Latino, tres premios Billboard Latinos, tres World Music Award y dos premios Ondas, muestra su lado más seductor.

La armonía y la energía que se consigue en esta canción también queda plasmada en un videoclip grabado en México, dirigido por Antonio Roma y con la producción de La Catrina Films.

Desde su salida de la primera edición en España de «Operación Triunfo» en 2001, Bisbal ha forjado una de las carreras más sólidas del pop español, con más de 3.500 millones de reproducciones de todas sus canciones, según cifras de Universal.

David Bisbal – Tú Me Delatas David Bisbal – Tú Me Delatas» width=»200″ height=»113″ frameborder=»0″> En sus más de 20 años de carrera ha conseguido once discos de Diamante y más de 5 millones de entradas vendidas de sus más de mil conciertos en todo el mundo en escenarios tan importantes como el Royal Albert Hall, el O2 Arena de Londres, el Carnegie Hall, el Barclays Center de Nueva York, el Teatro Real de Madrid o el Olympia de París.

David Bisbal ha colaborado con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Miley Cyrus, Rocío Jurado, Rihanna, Alejandro Fernández, Marco Antonio Solís, Sebastián Yatra, Juan Luis Guerra, Luis Fonsi, Raphael, Juan Gabriel, Plácido Domingo, Aitana, TINI o Danna Paola entre otros.

