David Bisbal se convierte en una estatua de piedra en Jordania

Han pasado ya varias semanas desde que David Bisbal y Rosanna Zanetti, acompañados por su pequeño Matteo, saludaran a sus seguidores de las redes sociales desde la histórica ciudad de Petra, en Jordania, donde estaban pasando unos días de descanso y turismo en plena temporada navideña.

Sin embargo, hasta ahora el intérprete almeriense no se había animado a compartir una de las fotos más llamativas de sus recientes vacaciones: una que le retrata completamente cubierto de barro y ‘paralizado’ en la orilla del Mar Muerto, donde no dudó en probar uno de los tratamientos más longevos y efectivos para el cuidado de la piel.

” ¡Aquí en el mar muerto! Tenía que probar el barro del que

tanto había escuchado hablar. Después de un tiempo, el barro se secó, no me podía mover y me convertí en piedra. ¡Tuve que pedirle ayuda a Rosanilla!”, ha contado el artista en tono jocoso para poner de manifiesto que la imagen contiene una historia no tan idílica como cabría esperar.

Por si no fuera suficiente, su buen amigo Jon Kortajarena ha recurrido a la sección de comentarios para restarle aún más encanto a la experiencia, aludiendo para ello al comprensible “picor” que caracteriza a una de las masas de agua más saladas del planeta, la cual impide la presencia de cualquier animal acuático. “Cómo pica el agua, ¿eh?”, le ha dirigido.

En cualquier caso, David y Rosanna ya dejaron patente en su momento que su visita a Jordania estaba siendo apacible y gratificante a partes iguales, tanto por el sinfín de maravillas arquitectónicas que habían podido admirar, como por el hecho de que estaban viviendo semejante experiencia en familia.

