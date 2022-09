David Beckham se unió a la fila y esperó más de 13 horas para darle su último adiós a Isabel II

Entornointeligente.com /

El excapitán de la selección inglesa de fútbol David Beckham se unió el viernes a las miles de personas que dieron el último adiós a la reina Isabel II en su capilla ardiente en Londres.

El exjugador del Manchester United y el Real Madrid declaró al canal Sky News que se había puesto a la cola para entrar en Westminster Hall, donde se encuentra el féretro, en homenaje a una reina «especial», fallecida el 8 de septiembre a los 96 años.

Lea además: Colombia solicitó a Alemania devolución de dos máscaras kogui precolombinas

La muerte de Isabel II provocó una masiva movilización popular en el Reino Unido. Miles de personas han desfilado por su capilla ardiente desde el miércoles por la noche y otras tantas seguían haciendo una kilométrica cola con la esperanza de poder ver su féretro antes del funeral de Estado y entierro previstos el lunes.

Beckham, de 47 años, fue visto mientras esperaba en la fila para presentar sus respetos. Después, un fotógrafo de la AFP lo vio saliendo de Westminster Hall vestido con traje, corbata y abrigo negros. Llevaba también una gorra y un paraguas del mismo color.

David Beckham OBE has joined the queue to see Queen Elizabeth II Lying-in-State.

Like everybody else, he will have to wait in line for at least 14 hours and will not enter Westminster Hall until tomorrow morning.

pic.twitter.com/eKlcOs6T5m

— Royal Central (@RoyalCentral) September 16, 2022

«Este día siempre iba a ser un día difícil», dijo a Sky News. «Nuestros pensamientos están con la familia, es muy especial escuchar todas las historias de la gente aquí», agregó.

«El momento más especial para mí fue recibir mi OBE», la Orden del Imperio Británico, honor que recibió de la reina en 2003, aseguró. «Llevé conmigo a mis abuelos, que eran grandes monárquicos», recordó.

El exfutbolista consideró haber «tenido mucha suerte de poder tener algunos momentos así» con la monarca más longeva en la historia del Reino Unido. «Es un día triste, pero un día para recordar».

Lea también: Video: impresionante incendio en ciudad china arrasa rascacielos de 200 metros

Beckham explicó que se había presentado a hacer cola a primera hora, con la esperanza de evitar el momento de mayor ajetreo, pero que su plan se había visto frustrado. «Pensé que viniendo a las dos de la madrugada iba a estar un poco más tranquilo, me equivoqué», dijo a ITV News.

Beckham fue una de las decenas de estrellas del deporte británico y mundial que rindieron tributo a la reina Isabel II. Esta será honrada el lunes en la Abadía de Westminster con el primer funeral de Estado celebrado en el Reino Unido en casi seis décadas, con la presencia de un centenar de jefes de Estado y representantes de familias reales.

David Beckham waited 13 hours in the queue at Westminster Hall to pay his respects to Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/x9fXUvhksk

— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 16, 2022

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com