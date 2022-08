Dau bao beam thiet bi bao khoi tu dong cho moi cong trinh

Entornointeligente.com /

Dần dần sau này sự có mặt của đầu báo khói chùm tia, có nhiều điểm ưu việt hơn, biết rằng công nghệ mới sẽ phải chi trả nhiều tiền hơn, nhưng với chất lượng tương xứng thì báo khói đầu beam thực sự đáng để đầu tư.

Đầu báo beam chất lượng và ít tốn chi phí

Chủ đầu tư nếu không có nhiều chi phí nhưng muốn đầu tư vào hệ thống báo cháy chất lượng, An toàn và đáp ứng được khả năng phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà thì đầu báo beam là lựa chọn phù hợp. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành và từng lắp đặt cho nhiều công ty, tòa nhà, xí nghiệp, …PCCC An Phát hiểu rằng lợi ích về lâu dài của các thiết bị phát hiện cháy nổ là rất lớn.

Thời điểm trước đây, các chủ tòa nhà không biết ý nghĩa của việc lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy nổ là gì, thậm chí cũng không quan tâm đến an toàn của nơi mình sống và làm việc, chỉ biết rằng đầu tư càng ít tiền càng tốt. Phải mất nhiều năm sau khi hỏa hoạn là vấn đề nhức nhối gây ra nhiều thiệt hại to lớn về người và của thì mọi người mới dần ý thức được tầm quan trọng của thiết bị báo cháy.

Tuy nhiên, điều này khiến các công ty cung cấp dịch vụ và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy làm việc quá tải, dẫn đến tình trạng làm ẩu, không đảm bảo các yếu tố kỹ thuật. PCCC An Phát hiểu ý nghĩa sâu sắc của việc đặt chữ tín lên hàng đầu, chẳng ai muốn giao tiền bạc và thời gian cho một đơn vị thiếu trách nhiệm cả. Thời đó rộ lên báo khói chùm tia quang học, đại ý rằng chỉ cần là khách yêu cầu lắp đầu báo khói thì auto đó là dau bao beam . Nhưng cũng vì vậy, rất nhiều đơn vị đã cung cấp thiết bị kém chất lượng, nhằm chuộc lợi từ chi phí chênh lệch giữa giá của hàng thật và hàng dạt.

Cân nhắc đầu báo beam trước khi xuống tiền

Các nhà đầu tư phải cân nhắc giữa 2 yếu tố trước khi quyết định xuống tiền: đơn vị uy tín và thiết bị tân tiến. Đồng thời, nhà thầu cũng nên xem xét đến phần kiến trúc tòa nhà. Vì khi lắp đầu báo khói beam cần chọn tường lắp đầu báo hoặc tấm phản xạ phải chắc chắn và phẳng. Không chọn những nơi gồ ghề, bị che khuất tầm nhìn hay nơi có nhiều bụi bẩn thường xuyên bám vào.

PCCC An Phát với đội ngũ kỹ thuật viên giàu chuyên môn sẽ giúp chủ tòa nhà hiểu rõ hơn về hệ thống báo khói phù hợp với công trình. Đồng thời, kỹ thuật viên của chúng tôi cũng sẽ đảm bảo được thời gian thực hiện lắp đặt đúng tiến độ và bàn giao như kế hoạch đề ra. Nhiều nhà thầu bảo rằng có đôi lúc họ quên mất đầu báo beam đó để làm gì, hoạt động ra sao nên cũng không hiểu hết được cách thức thiết bị thu thập dữ liệu và cảnh báo.

Bạn nên biết:

– Đầu báo khói chùm tia hoạt động dựa trên nguyên tắc che khuất ánh sáng, khói sẽ chặn một phần ánh sáng từ chùm tia.

– Khi độ làm mờ đạt tới ngưỡng báo động được đặt trước, đầu báo sẽ phát một tín hiệu báo động cháy.

– Một số lưu ý về đầu báo cháy beam như sau: Báo cháy thì đèn đỏ sáng liên tục, đèn vàng tắt.

– Báo lỗi thì đèn vàng sáng liên tục, đầu báo sẽ tự động tắt báo lỗi khi điều kiện gây ra lỗi không còn nữa.

Cách lắp đặt đầu báo beam tiết kiệm

PCCC An Phát cũng hiểu rằng các nhà đầu tư luôn nhắc đến chuyện tiết kiệm, bởi vì họ phải đầu tư vào rất nhiều hạng mục khác nhau không chỉ là hệ thống đầu beam báo chá y.

– Tuy nhiên, tính mạng con người là trên hết và chẳng thể mua được bằng tiền nên nhất định không được lơ là.

– Không nhất thiết tiết kiệm trong việc lắp đặt đầu báo khói, chủ đầu tư có thể tiết kiệm ở nhiều mục khác vẫn đem lại hiệu quả.

– Chỉ cần lúc nhỡ may có cháy nổ, sẽ liền có cảnh báo từ đầu báo cháy beam để mọi người kịp sơ tán và rời khỏi nơi nguy hiểm.

– Một ngày nào đó, chúng tôi tin rằng mọi người sẽ nhận thức rõ hơn về tính chất quan trọng của thiết bị phát hiện khói, lửa.

Không cần phải bỏ ra một khoản tiền quá lớn, hiệu quả sử dụng lại ổn định và lâu dài thì có lý do gì để các chủ đầu tư không lắp đặt báo khói tự động phải không nào. Hiểu được rằng báo khói đầu beam là công cụ giúp đỡ cuộc sống của con người tốt đẹp hơn thay vì hình thức để qua mắt chống đối các quy định an toàn cháy nổ của nhà nước thì việc chấp hành sẽ với tinh thần tự nguyện.

Có lẽ vì vậy, PCCC An Phát cũng đã được nhiều công ty, xí nghiệp, nhà xưởng liên hệ để tư vấn và lắp đặt hệ thống đầu báo beam cho họ. Chúng tôi luôn hết mình trong công việc và nhiệt tình hỗ trợ khách hàng mọi lúc mọi nơi. Với uy tín và những thành quả có được sau nhiều năm miệt mài lao động và cống hiến, PCCC An Phát tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ và thiết bị phòng cháy chữa cháy đầu báo beam hàng đầu hiện nay. Trong thời gian tới, An Phát sẽ vẫn duy trì và mở rộng quy mô rộng khắp các tính thành để đáp ứng nhu cầu cho nhiều công trình đã và đang chuẩn bị đưa vào khai thác.

Source: https://infogram.com/dau-bao-beam-thiet-bi-bao-khoi-cho-moi-cong-trinh-1h7j4dvjl0xvv4n

LINK ORIGINAL: Globedia Venezuela

Entornointeligente.com