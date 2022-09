Datos que necesita saber antes de abrir una cuenta offshore

Entornointeligente.com /

La banca extraterritorial no es una industria turbia de ofuscación. En cambio, es una herramienta importante para proteger sus activos y hacer crecer su patrimonio. Hoy en día es una herramienta en la que cualquier persona con cualquier nivel de ingresos puede acceder y beneficiarse.

Una cuenta de banco offshore puede crearse en cualquier parte de mundo, aun cuando la mayoría de las personas piensa inmediatamente en palmeras, playas, arena e islas cuando escucha el término «banca offshore», eso no es cierto. La banca extraterritorial en realidad se refiere a la banca en cualquier lugar fuera de su país de origen o país de residencia.

Ahora bien, estos son los datos que tiene que saber antes de abrir una cuenta offshore

Puede abrir una cuenta bancaria offshore usted mismo Anteriormente cuando aún no evolucionaban las regulaciones bancarias y no había internet se requería de un abogado para poder abrir una cuenta en otra jurisdicción, ahora no. Cabe destacar que aún existen lugares donde tienen el requisito de que los clientes tienen que presentarse.

Los proveedores de servicios venden estructuras que no pueden abrir cuentas bancarias en el extranjero. Cuando se contrate un proveedor de servicio debe tener cuidando con la estructura empresarial, esta debe ajustarse a sus requerimientos y no una pre establecida. De esto depende que pueda o no abrir luego cuentas bancarias corporativas.

Las cuentas bancarias fáciles de abrir pueden costarle más a largo plazo. Abrir cuentas offshore de bajo costo puede ser contradictorio, primero debe tener cuidado con su estructura de tarifas. Si obtiene una cuenta barata, espere servicio económico, tecnología barata y atención al cliente barato.

No todos los bancos son iguales Aunque es obvio para muchos, para otros no lo puede ser tanto. Existen diversos modelos comerciales del banco y la forma en que motivan a su personal. Cuando se trata se operaciones bancarias, debe asegurarse que su dinero se deposite en un banco saludable que no juegue con sus ahorros en inversiones tóxicas o préstamos de alto riesgo.

Los medios de comunicación y los gobiernos no quieren que abra una cuenta bancaria en el extranjero Foster Swiss siempre lo repite y lo hará una vez más, la banca offshore es completamente legal, a decir verdad, es una manera fácil de protegerse de varios riesgos y hacer crecer su dinero. La mayoría de las veces las historias que comparten los medios exponen a políticos, atletas famosos o estrellas de cine que utilizan empresas extraterritoriales para ocultar sus riquezas de los impuestos. No es del todo así, es un método legal para aumentar el rendimiento de sus inversiones y protegerse de juicios frívolos.

Las primeras impresiones siempre han importado El proceso de apertura de una cuenta es como una entrevista. Desde su primer correo electrónico y llamada hasta su entrevista en persona en caso de que lo amerite, allí lo están analizando. Incluso puede llegar a ser razón por la que el banco lo rechaza, por ende, asegúrese de causar una impresión positiva.

Residencia y ciudadanía No tener la ciudadanía o residencia correcta puede significar un proceso de apertura largo o un fracaso total. Nuestros consultores de Foster Swiss pueden ayudarle agilizando este proceso por usted. Ya sea intentando abrir una cuenta en persona o de forma remota, estas características a menudo suelen ser lo primero que se observa.

Los bancos pueden congelar cuentas sin previo aviso Los cierres y congelamientos de cuenta están últimamente a la orden del día, ya sea por pequeños tecnicismos o por grandes incongruencias. Es por eso que es de suma importancia tener cuidado al gestionar su cuenta bancaria.

Su cuenta bancaria puede conseguirle una hipoteca Si planea abrir una cuenta personal, su cuenta bancaria offshore puede ayudarlo a generar crédito internacional. No tendrá necesidad de vivir en el país donde se encuentra la cuenta. El requisito primordial es establecer un buen historial crediticio y utilizar de forma adecuada y responsable los productos del banco como tarjetas de crédito, productos de inversión, entre otros.

Su cuenta offshore puede ser como una póliza de seguro Es importante abrir la cuenta en países en lo que se sienta seguro y ya que esos son los sistemas que respaldan su dinero. Abrir una cuenta offshore y distribuir su patrimonio en varios países puede actuar como una póliza de seguro contra cualquier número de riesgos que podrían afectar la economía, la moneda, el banco y, como resultado su patrimonio.

Si desea más información sobre cuentas bancarias offshore, Foster Swiss puede asesorarle. Nosotros le ayudamos en prácticamente todo, le brindamos asesoría personalizada desde el momento de elegir la entidad bancaria que mejor le beneficie, hasta la apertura.

Para más información sobre este tema o algún requerimiento relacionado a nuestros servicios, nos puede contactar directamente a través de [email protected]

