Datos confusos: el rompecabezas de la economía de Estados Unidos

Hay una vieja historia sobre Charles Darwin, que puede ser cierta o no, pero parece apropiada para nuestro coyuntura económica actual. Según el cuento, dos niños pegaron piezas de varios insectos (el cuerpo de un ciempiés, las alas de una mariposa, la cabeza de un escarabajo, etc.) y luego, como una broma, le presentaron su creación al gran naturalista para que la identificara. «¿Zumbó cuando lo atrapaste?» preguntó. Cuando dijeron que sí, declaró que era una patraña.

Ahí es donde estamos en la economía en este momento. No estoy sugiriendo que alguien esté falsificando los datos, pero las diferentes piezas de información que tenemos no parecen alinearse, casi parecen provenir de diferentes países. Algunos datos sugieren una economía debilitada, tal vez incluso al borde de la recesión. Algunos sugieren una economía que sigue siendo fuerte. Algunos datos sugieren mercados laborales muy ajustados; otros, no tanto.

Hablemos de los números y de cómo no cuadran.

El número que generalmente usamos para evaluar hacia dónde se dirige la economía es el producto interno bruto real y, según la estimación oficial, el PIB real se contrajo en el primer trimestre de este año. No tendremos una estimación (avance) oficial del PIB del segundo trimestre hasta finales de este mes, pero los «pronósticos inmediatos» que tratan de estimar el PIB con base en información parcial, como el ampliamente citado GDPNow de la Fed de Atlanta, sugieren un crecimiento lento o incluso un período de contracción.

En caso de que se lo pregunte, no, dos cuartas partes del PIB en declive no significa que estemos oficialmente en recesión; esa determinación la toma un comité independiente que tiene en cuenta una amplia variedad de información. Y dada la imagen confusa en este momento, es poco probable que declare una recesión, al menos todavía.

Entre otras cosas, otro número ampliamente utilizado, la creación de empleo, cuenta una historia bastante diferente. La estimación oficial del crecimiento del empleo no agrícola en junio fue bastante fuerte (se agregaron 372.000 empleos), lo que no se parece en nada a lo que se esperaría en una recesión.

Entonces, ¿tenemos un conflicto entre los datos sobre la producción y los datos sobre el empleo? Si sólo fuera así de simple. También tenemos medidas alternativas tanto de producción como de empleo, y en cada caso cuentan historias diferentes a las cifras más citadas.

Por lo general, rastreamos el crecimiento económico utilizando el producto interno bruto: el valor total de las cosas producidas. Pero el gobierno crea una estimación separada del ingreso interno bruto, el dinero que la gente obtiene de la venta de cosas, incluidas las adiciones al inventario. La contabilidad básica dice que estos números deben ser los mismos. Pero se estiman utilizando datos diferentes, por lo que las estimaciones nunca concuerdan exactamente. Y en este momento, las estimaciones divergen mucho: el PIB muestra una economía en contracción, pero el GDI no.

¿Qué pasa con el empleo? La Oficina de Estadísticas Laborales lleva a cabo dos encuestas, una de los empleadores, que es de donde provienen las cifras de la nómina, y otra de los hogares, que produce una estimación alternativa de la cantidad de estadounidenses que trabajan. El número de la nómina generalmente se considera más confiable (los datos de los hogares son famosos por su ruido), pero por razones técnicas (el modelo de nacimiento-muerte; ¿no lamenta haber preguntado?) los datos de la nómina a menudo parecen pasar por alto los puntos de inflexión, cuando el crecimiento del empleo aumenta o se sumerge.

Y en este momento las dos encuestas están contando historias diferentes. Utilizo datos trimestrales en lugar de mensuales para suavizar parte del ruido; los datos de los hogares apuntan a una desaceleración mucho mayor que los datos de las nóminas.

Pero espera, hay un rompecabezas más. Todo el mundo dice que tenemos un mercado laboral extremadamente ajustado, y cuando se combina eso con las altas tasas de inflación de los precios al consumidor, existen temores generalizados de que estemos al borde de entrar en la temida espiral de salarios y precios. Pero el crecimiento de los salarios no se está acelerando. De hecho, está cayendo rápidamente y, en este punto, es posible que no esté muy por encima del nivel consistente con el objetivo a largo plazo de la Reserva Federal del 2% de inflación.

¿Está confundido? He estado en este negocio durante mucho tiempo y no recuerdo ningún período en el que los números económicos contaran historias tan diferentes. Por otro lado, nunca antes nos habíamos enfrentado al tipo de conmociones que hemos atravesado en los últimos años: tanto la recesión inducida por la pandemia como la recuperación de esa recesión fueron, para usar el término técnico, extrañas y tal vez no debería sorprendernos que las medidas que normalmente usamos para monitorear la economía no estén funcionando demasiado bien.

Supongo que lo que realmente está sucediendo es que la economía se está desacelerando, pero probablemente no entre en recesión, al menos hasta ahora. Y una desaceleración moderada es en realidad lo que queremos ver.

A principios de 2022, es casi seguro que la economía de EE.UU. estaba sobrecalentada y este sobrecalentamiento contribuía (aunque no era la única fuente) a la inflación. Queríamos ver que la economía se enfriara antes de que la inflación se arraigara en las expectativas, y esa es un área en la que todos los datos disponibles: desaceleración del crecimiento de los salarios, expectativas de inflación en los mercados financieros, las encuestas que preguntan a los consumidores qué tasa de inflación esperan en los próximos años cuentan la misma historia: la inflación, de hecho, no se está afianzando.

En general, la imagen parece coherente con un «aterrizaje suave», una desaceleración que no llega a ser una recesión total o que, en el peor de los casos, implica una recesión leve, junto con una inflación estabilizadora.

Pero, por supuesto, eso no lo sabemos. De hecho, dadas las amplias discrepancias en los datos económicos, los expertos económicos (incluyéndome a mí) tienen una libertad inusual para creer lo que quieran creer. Simplemente elige los números que te dicen lo que quieres escuchar y pégalos.

