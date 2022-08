Datanálisis, i venezuelani non hanno fiducia nei i politici attuali

Entornointeligente.com /

CARACAS:- In vista delle prossime elezioni che si celebreranno nel 2024 e delle primarie che avranno luogo nel 2023, la compagnia Datanálisis ha realizzato un’inchiesta che ha reso pubblica il suo Presidente Luis Vicente León in intervista a #ConLaLuz.

Secondo questi dati la popolazione non ha molta fiducia nei politici attuali, siano essi chavisti o dell’opposizione, ed è particolarmente sensibile a programmi che inseriscano soluzioni per i problemi sociali, economici e umanitari. Inoltre crede poco nella possibilità di un cambio di governo, sebbene il 70 per cento della popolazione lo desidererebbe.

Tra i politici che mantengono una certa accettazione e fiducia, appare Rafael Lacava, tra i chavisti, con un 40 per cento di valutazione positiva ben al di sopra di quella di Nicolás Maduro che oscilla tra il 28 e il 34 per cento.

All’interno dell’opposizione in buona posizione troviamo María Corina Machado di cui apprezzano la coerenza del messaggio e il governatore dello Zulia Manuel Rosales. In discesa invece Juan Guaidó che è passato dal 61 per cento dei primi tempi a un pallido 20 per cento.

Vicente León mette in guardia contro l’effetto che potrebbe avere un possibile outsider con tutti i rischi che una scelta del genere potrebbe comportare.

Redazione Caracas

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com