Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Rock in Rio Orçamento de 2023 Mega-Sena Álbum da Copa Datafolha: Zema tem 52% e Kalil tem 22% na disputa para o governo de Minas A pesquisa ouviu 1.212 pessoas entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro em 62 cidades do estado. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Por g1 Minas — Belo Horizonte

01/09/2022 19h08 Atualizado 01/09/2022

1 de 1 Zema amplia vantagem contra Kalil no primeiro turno para o governo de Minas — Foto: Reprodução/g1 Zema amplia vantagem contra Kalil no primeiro turno para o governo de Minas — Foto: Reprodução/g1

Pesquisa do Instituto Datafolha encomendada pela TV Globo e pelo jornal «Folha de S.Paulo» e divulgada nesta quinta-feira (1º) revela os índices de intenção de voto para o cargo de governador de Minas Gerais.

O atual governador e candidato à reeleição pelo partido Novo , Romeu Zema , lidera a disputa no primeiro turno com 52% das intenções de voto, seguido por Alexandre Kalil ( PSD ), com 22% (veja mais abaixo) .

Nas simulações de segundo turno, Zema aparece liderando a pesquisa na disputa com Kalil (veja mais abaixo) .

A pesquisa ouviu 1.212 pessoas entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro em 62 cidades mineiras. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-03654/2022.

Veja o resultado da pesquisa estimulada para o 1º turno

Resposta estimulada e única, em %:

Romeu Zema (Novo): 52% (na pesquisa anterior, de 18/8, estava com 47%) Alexandre Kalil (PSD): 22% (23% na pesquisa anterior) Carlos Viana ( PL ): 4% (5% na pesquisa anterior) Vanessa Portugal ( PSTU ): 2% (2% na pesquisa anterior) Cabo Tristão ( PMB ): 1% (1% na pesquisa anterior) Lorene Figueiredo ( PSOL ): 1% (1% na pesquisa anterior) Marcus Pestana ( PSDB ): 1% (1% na pesquisa anterior) Renata Regina ( PCB ): 1% (2% na pesquisa anterior) Em branco/nulo/nenhum: 8% (9% na pesquisa anterior) Não sabe: 7% (9% na pesquisa anterior)

A candidata Indira Xavier ( Unidade Popular ) não pontuou em ambas as pesquisas.

Pesquisa espontânea

Resposta espontânea e única, em %:

Romeu Zema (Novo): 29% (24% na pesquisa anterior) Alexandre Kalil (PSD): 15% (11% na pesquisa anterior) Carlos Viana (PL): 1% (0% na pesquisa anterior) Outras respostas: 3% (2% na pesquisa anterior) Em branco/nulo/nenhum: 4% (5% na pesquisa anterior) Não sabe: 48% (58% na pesquisa anterior)

Veja o resultado da pesquisa estimulada para o 2º turno

Resposta estimulada e única, em %:

Romeu Zema (Novo): 59% (56% na pesquisa anterior) Alexandre Kalil (PSD): 31% (33% na pesquisa anterior) Em branco/nulo/nenhum: 6% (7% na pesquisa anterior) Não sabe: 4% (3% na pesquisa anterior)

Os vídeos mais vistos do g1 Minas:

50 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com