Datafolha: vantagem de Haddad sobre Tarcísio cai no segundo turno, e disputa contra Rodrigo fica estável Petista tem 48% das intenções de voto, contra 40% do candidato do Republicanos. Distância de Haddad para tucano é menor. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 27 e 29 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Por g1 SP — São Paulo

29/09/2022 18h46 Atualizado 29/09/2022

1 de 1 Os candidatos ao governo de São Paulo em 2022: Fernando Haddad (PT), Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB). — Foto: Lourival Ribeiro/Rogério Pallata/Divulgação/SBT Os candidatos ao governo de São Paulo em 2022: Fernando Haddad (PT), Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB). — Foto: Lourival Ribeiro/Rogério Pallata/Divulgação/SBT

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (29), encomendada pela Globo e pela «Folha de S.Paulo», mostra que, na simulação de segundo turno ao governo de São Paulo, Fernando Haddad ( PT ) tem vantagem menor sobre Tarcísio de Freitas ( Republicanos ) em relação ao levantamento anterior. Já a distância para o candidato Rodrigo Garcia ( PSDB ) se manteve estável.

Haddad tem 48% das intenções de voto no cenário contra Tarcísio, que aparece com 40%. Na simulação contra o Rodrigo, o petista tem 45%, e o atual governador, 40%.

Entre os eleitores que escolhem Rodrigo no 1 turno, 47% escolheriam Tarcísio contra Haddad, que teria 36% dos votos do tucano, com 15% de brancos e nulos e 2% sem opinião sobre essa disputa.

No grupo dos eleitores que escolhem Tarcísio no 1 turno, 62% escolheriam Rodrigo em um segundo turno contra Haddad, que teria 14% do candidato do Republicanos.

Foram ouvidas 2.000 pessoas entre os dias 27 e 29 de setembro em 85 municípios paulistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-07547/2022.

2º turno

Cenário 1 – Haddad x Rodrigo; resposta estimulada e única, em %:

Fernando Haddad (PT): 45% (46% na pesquisa anterior, de 22/9) Rodrigo Garcia (PSDB): 40% (41% na pesquisa anterior) Brancos e nulos: 12% (11% na pesquisa anterior) Não sabe: 3% (3% na pesquisa anterior)

Cenário 2 – Haddad x Tarcísio; resposta estimulada e única, em %:

Fernando Haddad (PT): 48% (49% na pesquisa anterior, de 22/9) Tarcísio de Freitas (Republicanos): 40% (38% na pesquisa anterior) Brancos e nulos: 9% (9% na pesquisa anterior)

Não sabe: 3% (3% na pesquisa anterior)

LINK ORIGINAL: G1 Globo

