Eleições Rock in Rio Ataque na Argentina Bilionários do Brasil Gasolina mais barata Datafolha: saúde e educação são as áreas mais importantes na hora de definir voto para presidente Emprego e renda, combate à violência, combate à corrupção e defesa dos valores da família também foram citados pelos eleitores. Levantamento foi feito entre 30 de agosto e 1º de setembro, com 5.734 pessoas em 285 municípios. Por g1

02/09/2022 20h00 Atualizado 02/09/2022

1 de 1 Médico examina paciente em leito de UTI no Hospital Regional de Samambaia, no Distrito Federal. — Foto: Breno Esaki/Agência Saúde DF Médico examina paciente em leito de UTI no Hospital Regional de Samambaia, no Distrito Federal. — Foto: Breno Esaki/Agência Saúde DF

Dados da última pesquisa Datafolha, encomendada pela Globo e pelo jornal «Folha de S.Paulo», divulgados nesta sexta-feira (2) mostram que Saúde e Educação são as áreas mais importantes para os eleitores na hora de definir o voto para presidente.

PÁGINA ESPECIAL: Veja os números por sexo, idade e religião

Os eleitores foram questionados sobre quais são as áreas mais importante na hora de definir seu voto para presidente. E puderam escolher três prioridades: em primeiro, segundo e terceiro lugar.

Somando as respostas das três colocações, a saúde concentrou a maioria das respostas (81%), seguida de educação (75%), emprego e renda (57%), combate à violência (32%), combate à corrupção (29%) e defesa dos valores da família (22%).

O levantamento foi feito entre 30 de agosto e 1º de setembro, com 5.734 pessoas em 285 municípios. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

