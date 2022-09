Entornointeligente.com /

Datafolha para o Senado no RJ, votos válidos: Romário segue na liderança com 37% Margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Por g1 Rio

29/09/2022 18h48 Atualizado 29/09/2022

1 de 1 Senador Romário — Foto: Jane de Araújo/Agência Senado Senador Romário — Foto: Jane de Araújo/Agência Senado

O senador Romário ( PL ) se mantém na liderança da corrida para o Senado Federal no estado do Rio de Janeiro, com 37% dos votos válidos , segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (29). Na pesquisa anterior, divulgada dia 22, ele tinha 41%.

Este ano, os eleitores elegem apenas um senador no RJ.

Veja os números abaixo:

Intenção de voto – Senado RJ (estimulada, votos válidos)

Romário (PL): 37% (41% no Datafolha anterior, de 22 de setembro) Alessandro Molon ( PSB ): 18% (16% na pesquisa anterior) Clarissa ( União Brasil ): 16% (13% na pesquisa anterior) Daniel Silveira ( PTB ): 10% (11% na pesquisa anterior) André Ceciliano ( PT ): 10% (8% na pesquisa anterior) Cabo Daciolo ( PDT ): 7% (8% na pesquisa anterior) Prof. Helvio Costa (DC): 1% (0% na pesquisa anterior) Bárbara Sinedino ( PSTU ): 1% (1% na pesquisa anterior) Raul (UP): 0% (1% na pesquisa anterior) Itagiba (Avante): 0% (0% na pesquisa anterior) Antônio Hermano ( PCO ): 0% (0% na pesquisa anterior) Hiran Roedel ( PCB ): 0% (0% na pesquisa anterior) Sued Haidar ( PMB ): 0% (0% na pesquisa anterior)

Para a contabilidade de votos válidos são excluídos os votos em branco ou nulo e os indecisos, é a assim que a Justiça eleitoral contabiliza e divulga o resultado oficial da eleição.

Entre os eleitores de Cláudio Castro, Romário se destaca, com 40% das intenções de voto (ante 19% de Clarissa e 17%, de Silveira). Já entre os eleitores de Freixo, Molon se destaca, com 43% (ante 18% de Ceciliano e 17%, de Romário).

Intenção de votos para Senador, votos totais estimulado

Romário (PL): 30% (31% no Datafolha anterior, de 22 de setembro) Alessandro Molon (PSB): 15% (12% na pesquisa anterior) Clarissa (União Brasil): 13% (10% na pesquisa anterior) Daniel Silveira (PTB): 8% (8% na pesquisa anterior) André Ceciliano (PT): 8% (6% na pesquisa anterior) Cabo Daciolo (PDT): 6% (6% na pesquisa anterior) Prof. Helvio Costa (DC): 1% (0% na pesquisa anterior) Bárbara Sinedino (PSTU): 0% (1% na pesquisa anterior) Raul (UP): 0% (0% na pesquisa anterior) Itagiba (Avante): 0% (0% na pesquisa anterior) Antônio Hermano (PCO): 0% (0% na pesquisa anterior) Hiran Roedel (PCB): 0% (0% na pesquisa anterior) Sued Haidar (PMB): 0% (0% na pesquisa anterior) Branco ou nulo: 11% (13% na pesquisa anterior) Não sabe: 9% (11% na pesquisa anterior)

A pesquisa ouviu 1.500 pessoas entre 27 e 29 de setembro , em 44 municípios fluminenses. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95% . A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-03260/2022.

MAIS SOBRE A PESQUISA:

