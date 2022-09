Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Rock in Rio Orçamento de 2023 Mega-Sena Álbum da Copa Datafolha no RJ: Witzel tem 52% de rejeição, Freixo, 25% e Castro, 18% A pesquisa foi realizada nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro com 1.202 entrevistados presencialmente em 34 municípios do RJ. Por g1 Rio

01/09/2022 19h21 Atualizado 01/09/2022

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º), encomendada pela TV Globo e pela Folha de S. Paulo, aponta que o ex-governador Wilson Witzel ( PMB ) é o candidato ao Governo do RJ mais rejeitado pelos eleitores. Veja os números:

Wilson Witzel (PMB): 52% (tinha 50% na anterior) Marcelo Freixo ( PSB ): 25% (26%) Cláudio Castro ( PL ): 18% (21%) Juliete Pantoja (UP): 15% (19%) Cyro Garcia ( PSTU ): 14% (16%) Eduardo Serra ( PCB ): 13% (15%) Luiz Eugênio Honorato ( PCO ): 11% (12%) Paulo Ganime ( Novo ): 10% (13%) Rodrigo Neves ( PDT ): 10% (13%) Rejeita todos: 4% (era 8%) Votariam em todos: 3% (2%) Não opinaram: 9% (6%)

Leia também:

Castro, com 26%, e Freixo, com 23%, estão tecnicamente empatados Candidatos do PL e do PSB também empatam no 2º turno Senado: Romário tem 31% das intenções de voto

A pesquisa foi realizada nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro com 1.202 entrevistados presencialmente em 34 municípios do RJ. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número RJ-06061/2022

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com