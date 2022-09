Entornointeligente.com /

Datafolha no RJ: no 2º turno, Castro tem 46% e Freixo, 38% Margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Por g1 Rio

29/09/2022 18h48 Atualizado 29/09/2022

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (29), encomendada pela TV Globo e pela Folha de S. Paulo, aponta que Cláudio Castro ( PL ) segue à frente de Marcelo Freixo ( PSB ) em um eventual segundo turno, com a mesma vantagem de oito pontos percentuais observada na pesquisa anterior, divulgada no dia 22 de setembro.

Cláudio Castro (PL): 46% (46% no Datafolha anterior, de 22/9) Marcelo Freixo (PSB): 38% (38% na pesquisa anterior) Branco/nulo/nenhum: 12% (12% na pesquisa anterior) Não sabe: 4% (4% na pesquisa anterior)

A pesquisa ouviu 1.500 pessoas entre 27 e 29 de setembro , em 44 municípios fluminenses. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95% . A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-03260/2022 .

MAIS SOBRE A PESQUISA:

