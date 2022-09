Entornointeligente.com /

Datafolha no RJ: Castro tem 31% e Freixo, 26% Candidatos seguem tecnicamente empatados, dentro da margem de erro, de 3 pontos percentuais, considerando um nível de confiança de 95%. Pesquisa ouviu 1.202 pessoas entre 30/8 e 1/9. Por g1 Rio

01/09/2022 19h21 Atualizado 01/09/2022

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º), encomendada pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo, aponta que o atual governador Cláudio Castro ( PL ) e o deputado federal Marcelo Freixo ( PSB ) seguem tecnicamente empatados na corrida ao Governo do Rio de Janeiro.

Na comparação com a primeira pesquisa Datafolha após o registro das candidaturas, divulgada em 18 de agosto , Castro subiu cinco pontos percentuais e Freixo ganhou três pontos percentuais .

Dentro da margem de erro, de três pontos percentuais para mais ou para menos, o candidato do PL chega ao mínimo de 28%, enquanto o do PSB pode ir a até 29%.

Intenção de voto para governador, estimulada:

Cláudio Castro (PL): foi de 26% para 31% Marcelo Freixo (PSB): foi de 23% para 26% Rodrigo Neves ( PDT ): foi de 5% para 7% Wilson Witzel ( PMB ): foi de 4% para 3% Cyro Garcia ( PSTU ): foi de 4% para 3% Eduardo Serra ( PCB ): foi de 5% para 2% Juliete ( UP ): permanece com 2 % Paulo Ganime ( Novo ): foi de 1% para 2% Luiz Eugênio ( PCO ): permanece com 0% Branco/nulo/nenhum: eram 19%, agora são 14% Não sabe: permanece em 10%

O ex-governador Wilson Witzel sofreu impeachment no ano passado. Segundo o Tribunal de Justiça, ele está inelegível pelo prazo de cinco anos e não pode exercer qualquer função pública. O ex-governador tenta na Justiça recuperar os direitos políticos. O PMB afirma que ele está apto a se candidatar. O Tribunal Regional Eleitoral informou que vai analisar o caso.

Intenção de voto para governador, espontânea

Cláudio Castro (PL): foi de 12% para 17% Marcelo Freixo (PSB): foi de 11% para 15% Atual governador: foi de 3% para 2% Rodrigo Neves (PDT): foi de 1% para 2% Paulo Ganime (Novo): não foi citado na 1ª pesquisa, agora tem 1% Outras respostas: segue em 5% Branco/nulo/nenhum: eram 10%, agora são 9% Não sabe: eram 57%, agora são 50%D

Segundo turno

A pesquisa também perguntou sobre o cenário de segundo turno com Castro e Freixo . O atual governador aparece pela primeira vez na frente – antes estavam tecnicamente empatados.

Castro: foi de 38% para 44% Freixo: foi de 39% para 37% Branco/nulo/nenhum: eram 18%, agora são 13% Não sabe: eram 5%, agora são 7%

Decisão de voto

O Datafolha perguntou se o eleitor está decidido em relação a seu voto para governador. Veja os resultados:

totalmente decidido: 59% ainda pode mudar: 41% não sabe: 1%

Senado

O Datafolha também aponta que Romário segue à frente da pesquisa entre os candidatos ao Senado – o ex-jogador tenta a reeleição.

Romário (PL): se manteve com 31% Alessandro Molon (PSB): se manteve com 12% Clarissa Garotinho ( União Brasil ): foi de 4% para 8% Cabo Daciolo (PDT): foi de 11% para 8% André Ceciliano (PT): foi de 3% para 6% Daniel Silveira ( PTB ): foi de 7% para 6% Dr Paulo Marcelo (PMB): tem 1% Raul (UP): se manteve 1% Bárbara Sinedino (PSTU): foi de 2% para 1% Prof Helvio Costa (DC): tem 1% Itagiba (Avante): foi de 1% para 0% Hermano Leme (PCO): 0% Hiran Roedel (PCB): se manteve com 0% Branco/nulo/nenhum: eram 19%, agora são 13% Não sabe: segue em 10%

Os candidatos Helvio Costa, Paulo Parcelo e Hermano Lemme não estavam na pesquisa anterior porque registraram as candidaturas após o registro da pesquisa.

Rejeição

A pesquisa do Datafolha também mediu a rejeição dos candidatos ao governo . Ou seja, em quem o eleitor não votaria. O ex-governador Witzel se manteve à frente.

Wilson Witzel (PMB): foi de 50% para 52% Marcelo Freixo (PSB): foi de 26% para 25% Cláudio Castro (PL): foi de 21% para 18% Juliete Pantoja (UP): foi de 19% para 15% Cyro Garcia (PSTU): foi de 16% para 14% Eduardo Serra (PCB): foi de 15% para 13% Luiz Eugênio (PCO) – foi de 12% para 11% Paulo Ganime (Novo): foi de 13% para 10% Rodrigo Neves (PDT) – foi de 13% para 10% Votariam em todos: eram 2%, agora são 3% Rejeita todos: eram 8%, agora são 4% Não sabe: eram 8%, agora são 9%

Avaliação

O Datafolha perguntou também a opinião dos eleitores sobre o governo de Cláudio Castro:

ótimo/bom: eram 25%, agora são 31% regular: eram 41%, agora são 39% ruim/péssimo: eram 23%, agora são 22% não sabe: eram 10%, agora são 8%

A pesquisa ouviu 1.202 pessoas entre 30 de agosto e 1 de setembro, em 34 municípios fluminenses. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95% . A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-06061/2022.

