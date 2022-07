Entornointeligente.com /

Datafolha: nas 12 maiores capitais, Lula tem 51% entre jovens; Bolsonaro, 20% Pesquisa foi feita entre 20 e 21 de julho com pessoas de 16 a 29 anos em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Brasília, Manaus e Belém. Margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Por g1 — São Paulo

27/07/2022 10h20 Atualizado 27/07/2022

Pesquisa do instituto Datafolha divulgada nesta quarta-feira (27) mostra que ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem preferência no eleitorado adolescente e jovem das 12 maiores capitais do país com 51%.

Em seguida está Jair Bolsonaro (PL), atual presidente e candidato à reeleição, com 20%. Depois, vem Ciro Gomes, candidato do PDT, com 12%.

Em branco/nulo/nenhum somaram 8%. 3% não sabem.

O Datafolha fez perguntas sobre eleição e política a pessoas de 16 a 29 anos nos dias 20 e 21 de julho. Foram ouvidos 935 eleitores desta faixa etária em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Brasília, Manaus e Belém . A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. Segundo o jornal «Folha de S.Paulo», a pesquisa foi feita à parte do levantamento periódico sobre a corrida presidencial, que está sendo realizado nesta semana em todo o país e será divulgado na tarde desta quinta-feira (28).

As cidades onde a pesquisa foi feita também são as maiores em população, segundo o IBGE. Essas 12 cidades reúnem 19% da população brasileira (de todas as faixas etárias) .

Veja o resultado das respostas estimulada e única, em %:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 51% Jair Bolsonaro(PL): 20% Ciro Gomes (PDT): 12% André Janones (Avante): 2% Simone Tebet (MDB): 1% Pablo Marçal (PROS): 1% Vera Lúcia (PSTU): 1% Leonardo Péricles (UP): 1% Sofia Manzano (PCB): 1% Eymael (DC): 0 Luciano Bivar (União Brasil): 0 Gal. Santos Cruz (Podemos): 0 Felipe d'Ávila (Novo): 0 Em branco/nulo/nenhum: 8% Não sabe: 3%

