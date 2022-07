Entornointeligente.com /

Datafolha: Lula tem 55% e Bolsonaro 35% no 2º turno de 2022 Ex-presidente tem 23 pontos percentuais de vantagem em um eventual segundo turno, uma oscilação dentro da margem de erro. Por g1

28/07/2022 19h39 Atualizado 28/07/2022

1 de 1 Jair Bolsonaro e Lula — Foto: Evaristo Sá e Nelson Almeida/AFP Jair Bolsonaro e Lula — Foto: Evaristo Sá e Nelson Almeida/AFP

Pesquisa do instituto Datafolha divulgada nesta quinta-feira (28) pelo jornal «Folha de S. Paulo» revela os índices de intenção de voto para um eventual segundo turno da eleição presidencial de 2022.

Lula tem 55% das intenções de voto e Bolsonaro, 35%. Votos brancos e nulos são 7%, enquanto 2% dizem estar indecisos.

Veja outros dados da pesquisa:

Na pesquisa anterior, feita entre 22 e 23 de julho, o ex-presidente tinha 57% e o atual mandatário 34%. Brancos e nulos eram 8% e somente 1% disse não saber em quem votar.

Segundo o instituto, Lula vai melhor entre aqueles que chegaram até o ensino fundamental — 64% a 40%. Esse segmento representa 32% da população brasileira. O ex-presidente também tem melhor resultado entre os mais pobres, 63% a 29%, grupo que representa 53% dos entrevistados.

Lula também tem um melhor resultado no Nordeste, onde moram 27% dos brasileiros. Na região, ele ganha de Bolsonaro por 67% a 28%.

Lula X Ciro

O Datafolha também analisou um eventual segundo turno entre Lula e Ciro Gomes (PDT). Neste caso, o ex-presidente tem 52% (contra 53% do levantamento anterior) e o ex-ministro tem 33% (contra 31% no levantamento anterior).

No terceiro cenário verificado pelo instituto, entre Bolsonaro e Ciro, o ex-governador do Ceará aparece com 51% das intenções de votos. O atual presidente tem 37%.

A pesquisa ouviu 2.556 pessoas nos dias 27 e 28 de julho em 183 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. Ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-01192/2022.

