Datafolha: Lula tem 54% no 2º turno; Bolsonaro, 39% Encomendada pela Globo e pelo jornal 'Folha de S.Paulo', pesquisa ouviu 6,8 mil pessoas, entre os dias 27 e 29 de setembro, em 332 municípios de todas as regiões do país. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Por g1

29/09/2022 18h05 Atualizado 29/09/2022

1 de 1 Ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro — Foto: Amanda Perobelli/Reuters e Bruna Prado/AP Ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro — Foto: Amanda Perobelli/Reuters e Bruna Prado/AP

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (29), por encomenda da Globo e do jornal «Folha de S.Paulo», aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) tem 54% em um eventual segundo turno da eleição e que o presidente Jair Bolsonaro ( PL ) tem 39% . Nesse cenário, 6% disseram que votariam em branco ou nulo, e 1% não opinou. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Em relação ao primeiro turno, Lula tem 50% dos votos válidos, e Bolsonaro (PL), 36% . Diante desse quadro, não é possível afirmar se a eleição será decidida no primeiro turno, que acontece neste domingo (2).

Para calcular os votos válidos, são excluídos os brancos, os nulos e os de eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um.

Lula (PT): 54% (eram 54% na pesquisa anterior do instituto , de 22/9) Jair Bolsonaro (PL): 39% (eram 38% na pesquisa anterior)

A pesquisa ouviu 6,8 mil pessoas (com 16 anos ou mais), entre os dias 27 e 29 de setembro, em 332 municípios de toda as regiões do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE com o número BR-09479/2022.

