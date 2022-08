Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Jô Soares ‘Rensga Hits!’ Diesel mais barato Piso de enfermeiros Datafolha: Lula tem 54% entre os 'vulneráveis' e 34% entre os muito ricos; Bolsonaro tem 24% e 42% A pesquisa ouviu 2.566 eleitores nos dias 27 e 28 de julho em 183 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. Por g1 — São Paulo

06/08/2022 09h35 Atualizado 06/08/2022

Pesquisa do Instituto Datafolha publicada pelo jornal «Folha de S.Paulo» no final da noite desta sexta-feira (5), mostra que o ex-presidente Lula (PT) continua a liderar as intenções de voto entre os eleitores considerados «vulneráveis», aqueles com baixa renda e instabilidade financeira, enquanto o presidente Jair Bolsonaro está na frente no grupo dos «muito seguros», de mais alta renda.

Entretanto, a pesquisa mostra que Bolsonaro avançou na intenção de votos entre os vulneráveis, oscilando de 19% na pesquisa anterior, realizada entre 22 e 23 de junho, para 24%. E que a intenção de voto em Lula dentro do grupo dos mais ricos também subiu, de 30% para 34%.

A pesquisa ouviu 2.566 eleitores nos dias 27 e 28 de julho em 183 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

Veja os resultados da pesquisa:

Vulneráveis (até 2 salários mínimos por família, com renda instável):

Lula (PT): 54% (57% no levantamento anterior) Jair Bolsonaro (PL): 24% (19% no levantamento anterior) Ciro Gomes (PDT): 7% Simone Tebet (MDB): 1%

Resilientes (até 2 salários mínimos por família, com renda estável):

Lula: 53% (52% no levantamento anterior) Jair Bolsonaro: 22% (21% no levantamento anterior) Ciro Gomes: 8% Simone Tebet: 1%

Amparados (acima de 2 salários mínimos por família, com renda instável):

Lula: 38% (42% no levantamento anterior) Jair Bolsonaro: 38% (37% no levantamento anterior) Ciro Gomes: 8% Simone Tebet: 2%

Seguros (de 2 a 5 salários mínimos por família, com renda estável):

Lula: 40% (35% no levantamento anterior) Jair Bolsonaro: 33% (37% no levantamento anterior) Ciro Gomes: 11% Simone Tebet: 2%

Super seguros (acima de 5 salários mínimos por família, com renda estável):

Jair Bolsonaro: 42% (42% no levantamento anterior) Lula: 34% (30% no levantamento anterior) Ciro Gomes: 9% Simone Tebet: 7%

Corrida presidencial

Datafolha: Lula tem 47% no primeiro turno, contra 29% de Bolsonaro

O instituto apontou que Lula tem 47% da intenção de votos no primeiro turno, seguido por Bolsonaro com 29%. Ciro Gomes aparece em terceiro com 8%. Simone Tebet tem 2% ( Clique aqui e veja mais ).

Datafolha: Lula tem 55% e Bolsonaro tem 35% no 2º turno Lula cresce entre homens; Bolsonaro, entre mulheres Rejeição: 53% dizem não votar em Bolsonaro de jeito nenhum, contra 36% de Lula Datafolha: 45% reprovam governo Bolsonaro; aprovação é de 28%

VÍDEOS: Notícias de política

200 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com