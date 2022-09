Entornointeligente.com /

Datafolha: Lula tem 53% no 2º turno e Bolsonaro, 38% Levantamento foi feito entre 30 de agosto e 1º de setembro com 5.734 pessoas em 285 municípios. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Por g1

01/09/2022 21h29 Atualizado 01/09/2022

1 de 1 Lula (PT) e Bolsonaro (PL) — Foto: Arquivo/g1 Lula (PT) e Bolsonaro (PL) — Foto: Arquivo/g1

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º), encomendada pela Globo e pelo jornal «Folha de S.Paulo», aponta que o ex-presidente Lula (PT) venceria o presidente Jair Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno.

Lula: 53% (eram 54% na pesquisa Datafolha de 18 de agosto) Bolsonaro: 38% (eram 37% na pesquisa anterior)

Em relação à última pesquisa, divulgada em 18 de agosto , Lula oscilou um ponto para baixo e Bolsonaro oscilou um ponto para cima. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O Datafolha divulgado nesta quinta indica também que Lula está na frente de Bolsonaro no primeiro turno. O petista tem 45% da intenção de votos, enquanto o atual presidente tem 32%.

A pesquisa ouviu 5.734 pessoas, entre 30 de agosto e 1º de setembro, em 285 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-00433/2022.

Veja os resultados da pesquisa Datafolha:

