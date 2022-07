Entornointeligente.com /

Datafolha: Lula tem 47% no primeiro turno, contra 29% de Bolsonaro A pesquisa ouviu 2.556 pessoas nos dias 27 e 28 de julho em 183 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. Por g1

28/07/2022 18h37 Atualizado 28/07/2022

Datafolha: Lula tem 47% no primeiro turno, contra 29% de Bolsonaro

Pesquisa do instituto Datafolha divulgada nesta quinta-feira (28) pelo jornal «Folha de S.Paulo» revela os índices de intenção de voto para a eleição presidencial de 2022.

A pesquisa ouviu 2.556 pessoas nos dias 27 e 28 de julho em 183 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. Ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-01192/2022.

Foram apresentados como candidatos: Lula (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), André Janones (Avante), Simone Tebet (MDB), Luciano Bivar (União Brasil), Felipe D'Ávila (Novo), Eymael (DC), Pablo Marçal (Pros), General Santos Cruz (Podemos), Leonardo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB) e Vera Lúcia (PSTU).

Pesquisa estimulada de intenções de voto no 1º turno

Lula (PT): 47% (47% na pesquisa anterior, em junho )

Jair Bolsonaro (PL): 29% (28% na pesquisa anterior)

Ciro Gomes (PDT): 8% (8% na pesquisa anterior)

Simone Tebet (MDB): 2% (1% na pesquisa anterior)

André Janones (Avante): 1% (2% na pesquisa anterior)

Pablo Marçal (Pros): 1% (1% na pesquisa anterior)

Vera Lúcia (PSTU): 1% (1% na pesquisa anterior)

Em branco/nulo/nenhum: 6 % (7% na pesquisa anterior)

Não sabe: 3% (4% na pesquisa anterior)

Felipe d’Avila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Leonardo Péricles (UP), Eymael (DC), Luciano Bivar (UB) e General Santos Cruz (Podemos) não pontuaram.

Foi a primeira pesquisa Datafolha feita desde a promulgação da PEC Kamikaze , em 14 de julho, que permitiu ao governo Bolsonaro turbinar benefícios sociais na eleição. A proposta dribla a lei e cria estado de emergência, com previsão de gastar R$ 41 bilhões para aumentar o Auxílio Brasil e o vale-gás e pagar ajuda a caminhoneiros e taxistas até o fim do ano.

Pesquisa espontânea

Lula: 38% Bolsonaro: 26% Ciro : 3% Não sabe: 25% Em branco/nulo/nenhum: 6%

Votos válidos

Lula ganharia no primeiro turno, pelos números de votos válidos do Datafolha divulgados nesta quinta:

Lula: 52% Bolsonaro: 32% Ciro: 9%

Simulação de segundo turno

Veja o resultado do Datafolha com a intenção de voto em eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro :

Lula: 55% (57% no levantamento anterior) Bolsonaro: 35% (34% no levantamento anterior)

Destaques da pesquisa

Até dois salários mínimos: segundo o Datafolha, Bolsonaro ganhou três pontos percentuais entre os que ganham até dois salários mínimos. Lula tem 54% nesse estrato, contra 23% de Bolsonaro. Entre as mulheres: elevou também seis pontos percentuais entre as mulheres: ele agora tem 27%, contra 46% de Lula. Entre os homens: Lula subiu quatro pontos entre os homens, e lidera por 48% a 32%. Regiões do país: Lula lidera no Nordeste (59%), contra 24% de Bolsonaro e no Sudeste (43% a 28%). No Norte, há empate técnico (41% para Lula e 39% para Bolsonaro). Ainda não foi divulgado o desempenho dos candidatos nas regiões Sul e Centro-Oeste. Evangélicos: Bolsonaro tem 43%, contra 33% de Lula.

