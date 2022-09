Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Rock in Rio Ataque na Argentina Bilionários do Brasil Gasolina mais barata Datafolha: Lula oscila de 47% para 45%, Bolsonaro mantém 32%, Ciro vai a 9% e Tebet sobe para 5% Levantamento foi feito entre 30 agosto e 1º de setembro com 5.734 pessoas em 285 municípios. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Por g1

01/09/2022 21h29 Atualizado 01/09/2022

1 de 1 Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet, candidatos à Presidência da República em 2022 — Foto: Bruno Kelly/Reuters, Albari Rosa/AFP, Andre Penner/AP e Miguel Schincariol/AFP Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet, candidatos à Presidência da República em 2022 — Foto: Bruno Kelly/Reuters, Albari Rosa/AFP, Andre Penner/AP e Miguel Schincariol/AFP

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º), encomendada pela Globo e pelo jornal «Folha de S.Paulo», mostra o ex-presidente Lula (PT) com 45% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, seguido pelo atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), com 32%. Ciro Gomes (PDT) tem 9% e Simone Tebet (MDB) tem 5%.

PÁGINA ESPECIAL: Veja os dados completos da pesquisa Datafolha

Em relação à pesquisa anterior do Datafolha, de 18 de agosto , Lula oscilou dois pontos para baixo, Bolsonaro se manteve estável, Ciro oscilou dois pontos para cima e Tebet cresceu três pontos percentuais –ela foi a única dos quatro candidatos a variar para além da margem de erro.

A pesquisa ouviu 5.734 pessoas em 285 municípios entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-00433/2022.

Foi a primeira pesquisa Datafolha após o debate presidencial do último domingo , pelo grupo Bandeirantes, Folha de S. Paulo, UOL e TV Cultura.

Intenção de voto estimulada

Lula (PT): 45% ( 47% no Datafolha anterior, de 18 de agosto) Jair Bolsonaro (PL): 32% (32% na pesquisa anterior) Ciro Gomes (PDT): 9% (7% na pesquisa anterior) Simone Tebet (MDB): 5% (2% na pesquisa anterior) Soraya Thronicke (União Brasil): 1% (0% na pesquisa anterior) Pablo Marçal (PROS): 1% (0% na pesquisa anterior) Felipe d'Avila (NOVO): 1% (1% na pesquisa anterior) Vera (PSTU): 0% (0% na pesquisa anterior) Sofia Manzano (PCB): 0% (0% na pesquisa anterior) Constituinte Eymael (DC): 0% (0% na pesquisa anterior) Léo Péricles (UP): 0% (0% na pesquisa anterior) Roberto Jefferson (PTB): 0% (0% na pesquisa anterior) Em branco/nulo/nenhum: 4% (6% na pesquisa anterior) Não sabe: 2% (2% na pesquisa anterior)

O novo levantamento mostra Soraya Thronicke (União Brasil), Pablo Marçal (PROS) e Felipe d'Avila (Novo) com 1% cada um. Vera (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Constituinte Eymael (Democracia Cristã), Léo Péricles (UP) e Roberto Jefferson (PTB) não pontuaram.

Detalhamento

Segundo o Datafolha, caiu a vantagem de Lula no Sudeste, de 12 para 6 pontos: Lula agora tem 41% na região, enquanto Bolsonaro tem 35%. Em 18 de agosto, Lula tinha 44%, contra 32% de Bolsonaro.

Bolsonaro, por sua vez, caiu de 43% para 39% na região Norte. Lula passou de 41% para 42%.

A pesquisa mostra que Lula vai melhor entre os mais pobres, os que vivem na região Nordeste e os que recebem auxílio do governo:

Eleitores com renda de até 2 salários mínimos (48%) Quem recebe ou mora com alguém que recebe Auxílio Brasil (49%) Moradores da região Nordeste (58%)

Já Bolsonaro tem melhor desempenho entre os mais ricos, os brancos e os evangélicos:

Quem tem renda superior a 10 salários mínimos (45%) Autodeclarados brancos (38%) Evangélicos (48%)

Votos válidos

Contando apenas os votos válidos, sem nulos, brancos e indecisos, Lula caiu de 51% para 48% , o que deixa mais distante a possibilidade de a eleição ser decidida no primeiro turno. Bolsonaro oscilou de 35% para 34% dos votos válidos.

Lula (PT): 48% (51% na pesquisa anterior, de 18 de agosto) Jair Bolsonaro (PL): 34% (35% na pesquisa anterior)

Intenção de voto espontânea

Na pesquisa espontânea, em que não são apresentados nomes de candidatos, Lula aparece com 40% das intenções de voto; e Bolsonaro, com 28%. Ciro foi citado por 2%; e Simone Tebet, por 1%.

Lula (PT): 40% (40% na pesquisa de 18 de agosto) Jair Bolsonaro (PL): 29% (28% na pesquisa anterior) Ciro Gomes (PDT): 4% (2% na pesquisa anterior) Simone Tebet (MDB): 2% (1% na pesquisa anterior) Outras respostas: 1% (2% na pesquisa anterior) Em branco/nulo/nenhum: 5% (6% na pesquisa anterior) Não sabe: 17% (22% na pesquisa anterior)

Segundo turno

Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro , o ex-presidente tem 53% das intenções de voto (eram 54% em 18 de agosto) e o atual presidente, 38% (eram 37% no Datafolha de agosto).

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com