Datafolha: Haddad lidera rejeição para governador de SP, com 36%, e também é o mais conhecido dos eleitores, com 92%

A pesquisa ouviu 1.808 pessoas entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95% Por g1 SP — São Paulo

01/09/2022 19h08 Atualizado 01/09/2022

1 de 1 Haddad faz caminhada em Cotia — Foto: Divulgação Haddad faz caminhada em Cotia — Foto: Divulgação

Pesquisa do Instituto Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º) e encomendada pela Globo e pelo jornal «Folha de S. Paulo» revela que Fernando Haddad ( PT ) tem a maior rejeição entre os candidatos ao governo de São Paulo: 36% dos entrevistados não votariam de jeito nenhum no petista.

O ex-prefeito também é o candidato mais conhecido entre os que disputam o Palácio dos Bandeirantes: 92% dos eleitores afirmam que o conhecem (veja mais abaixo) .

Foram ouvidas 1.808 pessoas entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro em 74 municípios paulistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-04954/2022.

Candidato em que não votaria de jeito nenhum

Resposta estimulada e múltipla, em %:

Fernando Haddad (PT): 36% Tarcísio de Freitas ( Republicanos ): 24% Altino Júnior ( PSTU ): 19% Elvis Cezar ( PDT ): 17% Edson Dorta ( PCO ): 17% Rodrigo Garcia ( PSDB ): 16% Antonio Jorge ( Democracia Cristã ): 16% Gabriel Colombo ( PCB ): 15% Carol Vigliar ( Unidade Popular ): 15% Vinicius Poit ( Novo ): 15% Rejeitam todos/não votariam em nenhum: 5% Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum: 5% Não souberam: 14%

Eleitores que dizem conhecer o candidato

Resposta estimulada e múltipla, em %:

Fernando Haddad (PT): 92% Tarcísio de Freitas (Republicanos): 50% Rodrigo Garcia (PSDB): 49% Gabriel Colombo (PCB): 13% Vinicius Poit (Novo): 12% Edson Dorta (PCO):10% Altino Júnior (PSTU): 10% Antonio Jorge (Democracia Cristã): 10% Carol Vigliar (Unidade Popular): 9% Elvis Cezar (PDT): 8%

