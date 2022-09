Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Rock in Rio Orçamento de 2023 Mega-Sena Álbum da Copa Datafolha: Governo Bolsonaro é reprovado por 42% e aprovado por 31% A pesquisa ouviu 5.734 pessoas, entre 30 de agosto e 1º de setembro, em 285 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Por g1

01/09/2022 21h34 Atualizado 01/09/2022

1 de 1 O presidente Jair Bolsonaro, durante cerimônia de promulgação da PEC Kamikaze no Congresso — Foto: Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo O presidente Jair Bolsonaro, durante cerimônia de promulgação da PEC Kamikaze no Congresso — Foto: Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º), encomendada pela Globo e pelo jornal «Folha de S.Paulo», aponta que 42% dos brasileiros reprovam o governo de Jair Bolsonaro (PL). Os que aprovam são 31% e os que consideram regular são 27%.

Em relação à pesquisa passada, divulgada em 18 de agosto, as avaliações positiva e regular oscilaram um ponto para cima, enquanto a negativa oscilou um ponto para baixo. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Os números aferidos neste levantamento, no entanto, são positivos para o atual presidente, quando comparados com dados do fim do ano passado. Em 16 de dezembro de 2021, por exemplo, os que consideram o governo ruim ou péssimo eram 53% e os que consideravam ótimo ou bom eram 22%.

Metade dos brasileiros não confia no presidente

O Datafolha divulgado nesta quinta também aponta que metade dos brasileiros não confia no que o presidente fala. Os que confiam às vezes são 30% e os que confiam sempre são 19%.

Em relação à pesquisa anterior, os números apenas oscilaram. Bolsonaro, no entanto, tem um desempenho hoje melhor do que o que tinha no final do ano passado, quando 60% dos entrevistados disseram nunca confiar no mandatário.

A pesquisa ouviu 5.734 pessoas, entre 30 de agosto e 1º de setembro, em 285 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com