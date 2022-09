Datafolha em SP, votos válidos: Haddad tem 41%, Tarcísio, 31%, e Rodrigo, 22%

Entornointeligente.com /

29/09/2022 18h41 Atualizado 29/09/2022

1 de 1 Os candidatos ao governo de São Paulo: Fernando Haddad (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB). — Foto: Celso Tavares/g1 Os candidatos ao governo de São Paulo: Fernando Haddad (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB). — Foto: Celso Tavares/g1

Pesquisa do Instituto Datafolha encomendada pela Globo e pelo jornal «Folha de S.Paulo», divulgada nesta quinta-feira (29), revela que o candidato do PT , Fernando Haddad , tem 41% das intenções de votos válidos para o governo de São Paulo e lidera a disputa a quatro dias da votação. Em segundo aparece Tarcísio de Freitas ( Republicanos ), com 31%. O governador Rodrigo Garcia ( PSDB ), que disputa a reeleição, tem 22%.

Para calcular os votos válidos, são excluídos os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos, da mesma forma que a Justiça Eleitoral contabiliza o resultado oficial das eleições.

A evolução dos votos válidos mostra Haddad em queda gradual ao longo da campanha. No início da disputa, quando era o único conhecido por mais da metade do eleitorado, o petista tinha 52% dos votos válidos. Enquanto isso, a candidatura de Tarcísio registrou avanço constante, ainda que com oscilações dentro da margem de erro: tinha 21% dos válidos em meados de agosto. À frente do governo paulista desde março deste ano, Rodrigo aparecia com 15% das intenções de votos válidos em agosto.

Considerando os votos totais, que incluem votos brancos, nulos e eleitores indecisos, Haddad tem 35% (tinha 34% na pesquisa anterior), Tarcísio passou de 23% para 26% e Rodrigo, de 19% para 18%.

Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, 39% dos eleitores se dizem indecisos. Este alto percentual de indecisos reforça o quadro de indefinição na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.

Nas simulações de segundo turno, caiu a vantagem do petista sobre Tarcísio, e o cenário entre Haddad e Rodrigo ficou estável (veja mais abaixo) .

Foram ouvidas 2.000 pessoas entre os dias 27 e 29 de setembro em 85 municípios paulistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-07547/2022.

Veja o resultado da pesquisa estimulada para o 1º turno

Resposta estimulada e única, em % de votos válidos:

Fernando Haddad ( PT ): 41% (tinha 42% na pesquisa anterior, de 22/9) Tarcísio de Freitas ( Republicanos ): 31% (28% na pesquisa anterior) Rodrigo Garcia ( PSDB ): 22% (23% na pesquisa anterior) Carol Vigliar ( Unidade Popular ): 1% (1% na pesquisa anterior) Gabriel Colombo ( PCB ): 1% (2% na pesquisa anterior) Elvis Cezar ( PDT ): 1% (1% na pesquisa anterior) Vinicius Poit ( Novo ): 1% (1% na pesquisa anterior) Edson Dorta ( PCO ): 1% (1% na pesquisa anterior) Antonio Jorge ( Democracia Cristã ): 1% (1% na pesquisa anterior) Altino Júnior ( PSTU ): 0% (1% na pesquisa anterior)

Resposta estimulada e única, em % de votos totais:

Fernando Haddad ( PT ): 35% (na pesquisa anterior, de 22/9, estava com 34%) Tarcísio de Freitas ( Republicanos ): 26% (23% na pesquisa anterior) Rodrigo Garcia ( PSDB ): 18% (19% na pesquisa anterior) Carol Vigliar ( Unidade Popular ): 1% (1% na pesquisa anterior) Gabriel Colombo ( PCB ): 1% (1% na pesquisa anterior) Elvis Cezar ( PDT ): 1% (1% na pesquisa anterior) Vinicius Poit ( Novo ): 1% (0% na pesquisa anterior) Edson Dorta ( PCO ): 1% (1% na pesquisa anterior) Antonio Jorge ( Democracia Cristã ): 0% (1% na pesquisa anterior) Altino Júnior ( PSTU ): 0% (0% na pesquisa anterior) Brancos e nulos: 8% (11% na pesquisa anterior) Não sabe: 8% (9% na pesquisa anterior)

Pesquisa espontânea

Pesquisa espontânea e única, em %:

Fernando Haddad ( PT ): 21% Tarcísio de Freitas ( Republicanos ): 16% Rodrigo Garcia ( PSDB ): 9% Atual governador: 0% Candidato do PT /13: 1% Candidato do presidente/apoiado pelo presidente: 1% Outras respostas: 7% Brancos e nulos: 5% Não sabe: 39%

Veja o resultado da pesquisa estimulada para o 2º turno

Cenário 1 – Haddad x Rodrigo; resposta estimulada e única, em % de votos totais:

Fernando Haddad ( PT ): 45% (na pesquisa anterior, de 22/9, estava com 46%) Rodrigo Garcia ( PSDB ): 40% (41% na pesquisa anterior) Brancos e nulos: 12% (11% na pesquisa anterior) Não sabe: 3% (3% na pesquisa anterior)

Cenário 2 – Haddad x Tarcísio; resposta estimulada e única, em % de votos totais:

Fernando Haddad ( PT ): 48% (na pesquisa anterior, de 22/9, estava com 49%) Tarcísio de Freitas ( Republicanos ): 40% (38% na pesquisa anterior) Brancos e nulos: 9% (9% na pesquisa anterior) Não sabe: 3% (3% na pesquisa anterior)

LINK ORIGINAL: G1 Globo

