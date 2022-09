Entornointeligente.com /

Datafolha: colunistas analisam resultado da pesquisa presidencial desta quinta Levantamento foi feito entre os dias 27 e 29 de setembro. Comentarias avaliam que há indefinição sobre se a eleição terminará no primeiro turno e que debate da Globo pode ser decisivo. Por g1

29/09/2022 18h34 Atualizado 29/09/2022

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (29) , encomendada pela Globo e pelo jornal «Folha de S.Paulo», aponta que Lula ( PT ) tem 50% dos votos válidos para presidente, enquanto Bolsonaro tem 36%, no primeiro turno. Ciro aparece com 6%. Simone tem 5%.

No levantamento do Datafolha realizado em 22 de setembro , Lula tinha 50% das intenções de votos válidos, enquanto Jair Bolsonaro tinha 35%. Já Ciro tinha 7%, e Simone, 5%.

Comentaristas do g1 e da Globonews avaliam que a pesquisa continua mostrando um cenário indefinido quanto à possibilidade de a eleição ser definida no primeiro turno. Além disso, para eles, o debate da Globo , nesta quinta-feira, pode ser decisivo.

Veja, a seguir, as análises dos colunistas:

Mauro Paulino

Mauro Paulino reforçou que a pesquisa mostrou um cenário de estabilidade, com oscilações dentro da margem de erro.

«Se a eleição fosse hoje haveria a mesma chance de haver ou não segundo turno. É exatamente no meio da probabilidade. A distância praticamente não muda.»

Além disso, Mauro avalia que o eleitorado indeciso ou que admite que ainda pode mudar o voto pode ser um fator decisivo.

«São apenas 2% de indecisos na estimulada, e 15% de eleitores que admitem mudar o voto. O que vai decidir são poucos votos, para um lado ou para o outro.»

Fernando Gabeira

Para o jornalista Fernando Gabeira, alguns fatores devem pesar na decisão dos eleitores até domingo (2). Entre eles está o debate da Globo .

«O primeiro fator é o debate. O debate pode ter importância nisso, mas não sabemos o que vai acontecer. O segundo aspecto que parece importante é o da abstenção. E tem um terceiro aspecto, essa semana eu senti nas falas [dos eleitores] um desejo de que a coisa acabasse logo.»

Para Gabeira, os indecisos e aqueles que ainda podem mudar o voto devem fazer a diferença.

Gerson Camarotti

Como não é possível dizer se Lula venceria no segundo turno, o debate desta quinta (29) se torna ainda mais decisivo para os candidatos à presidência. É o que avalia o colunista do g1 Gerson Camarotti.

«Com a possibilidade de ter ou não segundo turno, é um debate decisivo. E as estratégias passam para o tudo ou nada […] A gente pode esperar o presidente Jair Bolsonaro até mais agressivo do que vinha sendo até aqui. »

Andréia Sadi

A colunista do g1 e apresentadora do Estúdio i, Andréia Sadi , analisou a pesquisa a partir da expectativa para o debate da TV Globo e sobre qual deve ser o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro.

«Antes do Sete do Setembro, ele pareceu entrar no figurino de 'Eu sou o Bolsonaro político, centrão'. Ele estava disposto a entrar nesse figurino mais candidato.»

Para Sadi, depois do Sete de Setembro, Bolsonaro adotou um comportamento «raiz».

«O Bolsonaro quando tá na rua, no palanque, com seus apoiadores, ele é Bolsonaro raiz, e esse Bolsonaro raiz não traz voto pra ele», afirmou.

Miriam Leitão

A comentarista da GloboNews Miriam Leitão destaca o índice de rejeição dos eleitores em relação a Bolsonaro, que está com 52%, e Lula, com 39%.

«É alto demais. Se permanecer com 52% ele [Jair Bolsonaro] não tem como ganhar a eleição mesmo que vá para o segundo turno.»

