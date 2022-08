Datafolha: Bolsonaro cresce entre eleitores seguros, mas eleitores vulneráveis sustentam vantagem de Lula

Entornointeligente.com /

23/08/2022 12h52 Atualizado 23/08/2022

1 de 1 Lula e Bolsonaro — Foto: Werther Santana/Estadão Conteúdo; Estevam Costa/PR Lula e Bolsonaro — Foto: Werther Santana/Estadão Conteúdo; Estevam Costa/PR

Pesquisa Datafolha divulgada nesta terça-feira (23) aponta que o presidente Jair Bolsonaro (PL) avançou dez pontos percentuais entre eleitores do segmento social classificado como «seguro» pelo instituto, ou seja, grupo de pessoas que tem renda familiar estável de 2 a 5 salários mínimos ( veja o detalhamento de cada segmento abaixo ).

Neste grupo, que representa 20% do eleitorado total, Bolsonaro passou de 33% das intenções de voto, na última pesquisa realizada em julho, para 43% no último levantamento. Já o ex-presidente Lula caiu de 40%, em julho, para 36% agora.

No eleitorado total, Lula tem 47% das intenções de voto, ante 32% de Bolsonaro e 7% de Ciro Gomes (PDT).

PÁGINA ESPECIAL: Veja os dados completos da pesquisa Datafolha

Considerando a classificação por segmento social, o ex-presidente mantém vantagem entre os «vulneráveis», passando de 54% para 56% entre julho e agosto. Já Bolsonaro oscilou de 24% para 23% neste segmento no mesmo período. O grupo é formado por pessoas com renda familiar de até 2 salários mínimos e sem fonte de renda estável, que representam 35% do eleitorado total.

A pesquisa ouviu 5.744 pessoas em 281 municípios de 16 a 18 de agosto. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

Segmentação do eleitorado

Vulneráveis : eleitores com fonte de renda instável de até 2 salários mínimos. Assalariado sem registro, autônomo regular, MEI, free-lancer/bico, estagiário/aprendiz, desempregado que busca emprego, estudante, dona de casa e desempregado que não busca emprego. Representam 35% do eleitorado total. Resilientes: eleitores com fonte de renda estável de até 2 salários mínimos. Assalariado registrado, funcionário Público, profissional liberal, empresário, só aposentado ou pensionista, só vive de rendas. Representam 20% do eleitorado total. Seguros: e leitores com fonte de renda estável entre 2 e 5 salários mínimos. Assalariado registrado, funcionário Público, profissional liberal, empresário, só aposentado ou pensionista, só vive de rendas. Representam 20% do eleitorado total. Superseguros: eleitores com fonte de renda estável acima de 5 salários mínimos. Assalariado registrado, funcionário Público, profissional liberal, empresário, só aposentado ou pensionista, só vive de rendas. Representam 8% do eleitorado total. Amparados: eleitores com renda instável acima de 2 salários mínimos. Assalariado sem registro, autônomo regular, MEI, free-lancer/bico, estagiário/aprendiz, desempregado que busca emprego, estudante, dona de casa e desempregado que não busca emprego

Metodologia

Segundo o Instituto Datafolha, para chegar à divisão do eleitorado em cinco segmentos (vulneráveis, resilientes, amparados, seguros e super seguros), foram consideradas variáveis que compõem o perfil geral do eleitorado, como sexo, idade, religião, escolaridade, cor e orientação sexual, além da renda familiar e tipo de ocupação.

«Dentre as possibilidades construídas, a segmentação utilizando renda familiar e tipo de atividade foi a escolhida como melhor ferramenta de análise para os cenários de intenção de voto, por agregarem perfis bastante homogêneos não só em relação às variáveis utilizadas na construção da ferramenta, mas também para outros dados de perfil; por abarcarem duas variáveis bastante presentes no debate político brasileiro atual; e por formarem grupos com números de participantes adequado para análise», diz o instituto.

