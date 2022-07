Entornointeligente.com /

Datafolha: 79% afirmam confiar muito ou um pouco na urna eletrônica; 20% dizem não confiar A pesquisa ouviu 2.556 pessoas em 183 cidades do Brasil. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. Por g1

30/07/2022 18h24 Atualizado 30/07/2022

1 de 2 Urna eletrônica — Foto: Tribunal Superior Eleitoral/Divulgação Urna eletrônica — Foto: Tribunal Superior Eleitoral/Divulgação

Pesquisa Datafolha divulgada pelo jornal «Folha de S.Paulo» neste sábado (30) mostra que 47% dos brasileiros dizem confiar muito na urna eletrônica, enquanto 32% afirmam confiar um pouco. Segundo o instituto, a somatória desses números representa um índice de 79% de credibilidade para o sistema.

20% dos entrevistados disseram que não confiam na urna eletrônica, e 1% não soube opinar.

O Datafolha ouviu 2.556 pessoas em 183 cidades do Brasil entre quarta (27) e quinta-feira (28). A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número BR-01192/2022.

Em maio, o percentual de pessoas que disseram confiar nas urnas eletrônicas era de 73% . O índice havia caído em relação à pesquisa anterior, publicada em março, quando 82% afirmaram confiar .

2 de 2 Montagem de fotos com Lula e Bolsonaro — Foto: Ton Molina e André Ribeiro/Estadão Conteúdo Montagem de fotos com Lula e Bolsonaro — Foto: Ton Molina e André Ribeiro/Estadão Conteúdo

Também segundo a pesquisa deste sábado (30), a maior desconfiança das urnas eletrônicas vem do eleitorado do presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição pelo PL. Segundo o Datafolha, 25% dos eleitores de Bolsonaro dizem confiar muito na urna eletrônica; 44% dizem que confiam um pouco; e 31% afirmam que não confiam.

Sem apresentar provas, Bolsonaro tenta desacreditar o sistema de urnas eletrônicas do país. Em 18 de junho, o presidente reuniu embaixadores de diversos países para repetir suspeitas já desmentidas por órgãos oficiais sobre as eleições de 2018 e a segurança das urnas eletrônicas no Brasil.

Já entre os entrevistados que planejam votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a situação se inverte: 60% afirmam confiar muito nas urnas; 26% dizem confiar um pouco; e 14% afirmam não confiar.

Lula e Bolsonaro são os candidatos que mais têm intenção de voto dos brasileiros , de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (28). No primeiro turno, Lula tem 47% das intenções de voto; enquanto tem Bolsonaro 29%.

