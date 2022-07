Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Will Smith pede desculpas Restituição do IR Varíola dos macacos Família em cárcere Datafolha: 73% dizem que há corrupção no governo Bolsonaro O problema, no entanto, aparece na pesquisa como menos relevante que outros temas, como saúde, economia, miséria, educação e violência urbana. Por g1

29/07/2022 15h10 Atualizado 29/07/2022

1 de 1 O presidente Jair Bolsonaro em imagem de 6 de julho no Palácio do Planalto — Foto: Adriano Machado/Reuters O presidente Jair Bolsonaro em imagem de 6 de julho no Palácio do Planalto — Foto: Adriano Machado/Reuters

Levantamento do Instituto Datafolha divulgado nesta sexta-feira (29) pelo site do jornal «Folha de S.Paulo» aponta que 73% dos brasileiros acreditam que há corrupção no governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) . Outros 19% disseram que não há corrupção, enquanto 8% não souberam responder.

O problema da corrupção, no entanto, é menos relevante para os entrevistados que outros temas como saúde, economia, miséria, educação e violência urbana .

Veja mais dados pesquisa:

Datafolha: Lula tem 47% no primeiro turno, contra 29% de Bolsonaro Datafolha: 52% dizem nunca confiar nas declarações de Bolsonaro Pesquisa Datafolha de 28 de julho para presidente por sexo, renda, raça e religião Datafolha: 71% dizem estar totalmente decididos sobre voto para presidente; 28% declaram que ainda podem mudar

No levantamento feito ano passado, os números eram parecidos: 70% diziam que havia atos corruptos no governo , 23% diziam que não e 7% não sabiam responder.

Segundo o instituto, a percepção de corrupção na gestão de Bolsonaro é maior entre jovens (86%) e entre quem reprova o governo (94%). Ela é menor entre os eleitores do presidente (49% dizem que não há corrupção) e entre quem aprova a atual gestão (51% dizem que não há corrupção).

Saúde é mais importante

De acordo com o Datafolha, a saúde aparece como o tema de maior preocupação dos brasileiros (20%). Depois aparecem problemas econômicos como economia (13%), desemprego (10%), fome e miséria (10%) e inflação (9%).

A educação, por sua vez, tem 9% da atenção dos entrevistados, seguida pela violência urbana, com 6%. A corrupção aparece com 3% no levantamento.

A pesquisa ouviu 2.566 eleitores nos dias 27 e 28 de julho em 183 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com